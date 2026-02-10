Cuenta México con 4,384 combatientes para enfrentar Temporada de Incendios Forestales | FOTOS

México se prepara para el inicio de la Temporada de Incendios Forestales 2026, ante los pronósticos meteorológicos que prevalecerán las condiciones adversas, que podrían ser más severas con la aparición del fenómeno de El Niño en el Océano Pacífico, en la segunda mitad del año, lo que provocaría sequías más intensas.

Según datos de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), en 2025 se registraron siete mil 16 incendios forestales en las 32 entidades federativas, con una superficie afectada de un millón 230 mil 212 hectáreas, que colocó al año pasado como el segundo más crítico en superficie cubierta por el fuego, superado sólo por 2024 en número de siniestros y extensión.

Las entidades federativas con mayor presencia de incendios forestales el año pasado fueron Jalisco, México, Michoacán, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Guerrero, Puebla, Chiapas y Oaxaca, que representan el 72 por ciento del total nacional.

Mientras que las entidades federativas con mayor superficie quemada fueron Chihuahua, Sinaloa, Guerrero, Durango, Jalisco, Nayarit, Tabasco, Baja California, Campeche y Sonora, que representan el 76 por ciento del total nacional.

El estado de fuerza para la temporada está conformado por 416 brigadas y un total de cuatro mil 384 combatientes. Ernesto Méndez y Conafor

Coordinación interinstitucional

Durante la Reunión Nacional de Protección Civil realizada en Ensenada, Baja California, la coordinadora general de Conservación y Restauración de la Conafor, Teresa Flores Cabral, recordó que en el mundo se registran incendios forestales cada vez más agresivos en intensidad y severidad, de acuerdo con la estadística histórica.

Destacó que ante este escenario es indispensable fortalecer las acciones de prevención física, cultural y legal, y estar preparados con recursos materiales y humanos para una respuesta oportuna y eficaz en el combate y control de los incendios forestales, por lo que, anunció, serán capacitados mil 500 elementos para fortalecer sus capacidades técnicas y operativas

Subrayó que la principal estrategia del Programa de Manejo del Fuego a nivel nacional es la coordinación interinstitucional con las instancias de los tres órdenes de gobierno, la sociedad civil organizada, silvicultores, academia y la sociedad en general.

Por su parte, la coordinadora nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación (Segob), Laura Velázquez Alzúa, señaló que más del 95 por ciento de los incendios forestales se deben a causas humanas, por lo que la prevención y el cuidado de nuestros bosques es responsabilidad de todos.

¿Con qué contamos?

La Conafor informó a Excélsior que el estado de fuerza para la Temporada de Incendios Forestales 2026 está conformado por 416 brigadas y un total de cuatro mil 384 combatientes, que se dividen de la siguiente manera: 148 brigadas oficiales con mil 704 combatientes; 68 brigadas rurales con 680 combatientes, y 200 brigadas de protección forestal con dos mil combatientes.

Además de que hay 304 vehículos para la coordinación y las brigadas, así como 19 carros motobomba. De igual forma, existen 33 torres de detección de incendios forestales, para actividades preventivas y combate a los siniestros.

La principal estrategia del Programa de Manejo del Fuego a nivel nacional es la coordinación interinstitucional. Ernesto Méndez y Conafor

¿Cómo vamos?

En lo que va del año, se han registrado 260 incendios forestales en 24 entidades federativas, en una superficie de siete mil 74.17 hectáreas. De esta superficie, el 98 por ciento correspondió a vegetación en los estratos herbáceo y arbustivo y el dos por ciento en árboles.

Las entidades federativas con mayor presencia de siniestros fueron Jalisco, Morelos, Michoacán, Oaxaca, México, Puebla, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo y Zacatecas, que representan el 81 por ciento del total nacional y con más superficie impactada: Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Zacatecas, Durango, Jalisco, Puebla, Aguascalientes, Guanajuato y Morelos, que representan el 90 por ciento del total nacional.

Del total nacional de incendios forestales, 105 emergencias (40 por ciento) corresponden a ecosistemas sensibles al fuego, es decir, bosques tropicales, selvas altas y medianas, así como manglares, en una superficie de 3451.42 hectáreas (49 por ciento).

fdm