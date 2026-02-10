Dejan libre a conductora que atropelló a joven en Nuevo León

Después de permanecer varias horas retenida en el Ministerio Público, la conductora que ayer lunes atropelló por accidente a una joven en la avenida Paseo de los Leones en Monterrey, Nuevo León, fue puesta en libertad este martes 10 de febrero.

Así lo dijeron a ABC Noticias fuentes cercanas a este caso que ha cobrado gran relevancia en las últimas horas.

La joven responde al nombre de Karla y circulaba en un auto color blanco de la marca Honda, que posterior al accidente fue asegurado.

Ayer lunes 9 de febrero, se reportó un atropello en la avenida Paseo de los Leones y Diego Velázquez, a la altura de la colonia Cumbres en el municipio de Monterrey.

La víctima fue una mujer de 25 años de edad, quien caminaba desorientada a lo largo y ancho de la vía.

La Secretaría de Seguridad Pública de Monterrey informó que previo al atropello, había recibido el reporte de mujer desorientada en el sitio. Por ello, arribó un oficial de policía para brindar apoyo.

De acuerdo con las autoridades, la femenina estuvo caminando por la calle lateral mientras el oficial realizó señas a los automovilistas para que bajaran su velocidad.

Sin embargo, la joven de 25 años se cruzó de forma imprudencial a los carriles principales de la avenida Paseo de los Leones fue impactada por un vehículo.

En ese momento, el oficial de policía se acercó en forma inmediata a la mujer para pedir el apoyo de los cuerpos de auxilio y mantenerla en el sitio.

Minutos después arribaron al lugar los padres de la joven, quienes explicaron que su hija padecía de trastornos de personalidad y que estaban buscándola desde momentos antes, ya que había bajado del vehículo en forma repentina.

La víctima fue trasladada a un hospital privado con diversas lesiones, mientras que la conductora del vehículo que la impactó quedó a disposición del Ministerio Público de Viales, para deslindar responsabilidades.

