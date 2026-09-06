Mara Lezama reivindica cuatro años de transformación y perfila nueva etapa para Quintana Roo

Con un mensaje centrado en los resultados de su administración y en la continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación, la gobernadora Mara Lezama Espinosa rindió su Cuarto Informe de Gobierno, donde sostuvo que Quintana Roo cambió de rumbo en los últimos cuatro años y aseguró que el estado entra ahora en una etapa de consolidación de obras, servicios y políticas públicas para ampliar el bienestar de la población.

Desde la Fuente del Pescador, en Chetumal, y acompañada por la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, representante de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la mandataria afirmó que su gobierno demostró que es posible gobernar con honestidad, reducir desigualdades y convertir el crecimiento económico en beneficios para las familias quintanarroenses. “Hoy podemos decir que el rumbo ha cambiado”, expresó, al atribuir los avances a un modelo que colocó al pueblo en el centro de las decisiones y al respaldo de los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum.

Uno de los principales balances del informe fue la reducción de la pobreza. Mara Lezama informó que más de 200 mil quintanarroenses salieron de esa condición, lo que representa una disminución superior al 38%, resultado que vinculó con mayores inversiones en infraestructura, vivienda, salud, educación, seguridad y programas sociales. En materia financiera, destacó que la Cuenta Pública estatal obtuvo por segundo año consecutivo cero observaciones de la Auditoría Superior de la Federación y que Quintana Roo escaló 27 posiciones en transparencia y combate a la corrupción, al pasar del lugar 29 al segundo sitio nacional. También aseguró que la deuda pública del estado se redujo en más del 50%.

La gobernadora señaló que el fortalecimiento del sistema de salud representa una de las mayores apuestas de su administración. Informó que el estado impulsa 11 proyectos hospitalarios y de alta especialidad, de los cuales cinco ya se encuentran en construcción con una inversión superior a 5 mil 500 millones de pesos. Entre las principales obras mencionó el nuevo Hospital General IMSS-Bienestar de Chetumal, que aumentará su capacidad de 90 a 120 camas; el nuevo Hospital del ISSSTE en la capital, que triplicará su capacidad; y el Hospital General del ISSSTE en Cancún, que crecerá de 19 a 90 camas. También anunció avances para una Torre de Especialidades Médicas del IMSS-Bienestar, un Hospital Materno Infantil en Cancún, nuevos hospitales en Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos, además de la futura Unidad de Medicina Familiar en Chemuyil. Como parte del fortalecimiento del sistema público, destacó que Quintana Roo pasó de no contar con salas de hemodinamia en hospitales públicos a disponer de dos, incorporó nuevos tomógrafos y brindó más de 1.6 millones de servicios médicos gratuitos mediante unidades móviles y la red del bienestar.

El turismo volvió a ocupar un lugar central en el informe. Mara Lezama aseguró que durante 2025 Quintana Roo recibió más de 28 millones de visitantes, generó una derrama superior a 18 mil millones de dólares y registró movimientos de más de 31 millones de pasajeros, de los cuales más del 66% fueron extranjeros. El estado reportó además mil 870 arribos de cruceros y casi ocho millones de pasajeros por esa vía, mientras mantiene una oferta superior a 140 mil habitaciones de hotel. Entre los logros turísticos destacó la recuperación del acceso libre y gratuito a las playas de Tulum, una nueva tarifa integrada para la zona arqueológica y un fideicomiso acordado con la industria de cruceros para financiar obras en Mahahual y Cozumel.

En materia de seguridad, la gobernadora afirmó que los homicidios dolosos disminuyeron más del 60%, colocando a Quintana Roo entre las entidades con mayor reducción de este delito. Explicó que al inicio de su administración se registraba un homicidio cada 13 horas y actualmente ocurre uno cada tres días, resultado que atribuyó a la coordinación permanente con SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y las autoridades estatales y municipales.

La movilidad también ocupó un lugar relevante en su balance. Resaltó la conclusión del Puente Vehicular Nichupté, la expansión del sistema MOBI Cancún, que reducirá hasta 50 minutos los traslados hacia la Zona Hotelera, y la incorporación de autobuses eléctricos TARUK en Chetumal como parte del nuevo modelo de transporte público.

El informe también puso énfasis en las políticas dirigidas a las mujeres. Mara Lezama aseguró que más de 261 mil mujeres han sido beneficiadas por distintos programas estatales, entre ellos Mujer es Poder, además del fortalecimiento de los Centros de Justicia para las Mujeres y la entrega de 2 mil 600 títulos de propiedad a ejidatarias. En vivienda, informó que el programa Vivienda para el Bienestar proyecta superar 80 mil viviendas durante el quinquenio, con 13 mil ya en construcción. En educación, destacó que Quintana Roo se ubica como el quinto estado con menor rezago educativo y anunció nuevos planteles de educación media superior “Margarita Maza”, así como la expansión de la Universidad Nacional Rosario Castellanos.

En la recta final de su discurso, la gobernadora sostuvo que la consolidación del proyecto ha generado resistencias políticas y acusó una “guerra política articulada por la derecha conservadora” y por intereses personales que buscan dividir al movimiento. “Que les quede bien claro tanto a los adversarios de siempre, como a los simuladores de ocasión: no nos van a detener”, expresó. Finalmente, aseguró que la siguiente etapa de su administración consistirá en consolidar las bases construidas durante estos cuatro años mediante más hospitales, escuelas, infraestructura, programas para mujeres y juventudes y una política permanente de justicia social, con el objetivo de dejar un Quintana Roo “más justo, más humano y con oportunidades duraderas para las próximas generaciones”.