Marie genera oleaje elevado en BC y BCS, mientras Karina y Lowell se alejan

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el centro del huracán Marie, de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, se localiza a mil 085 kilómetros al oeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Marie presenta vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora, rachas de 185 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el noroeste a 15 kilómetros por hora.

El huracán Marie continuará desplazándose hacia el noroeste, alejándose de costas nacionales; no obstante, su extensa circulación generará oleaje elevado de 2 a 3 metros de altura en la costa occidental de Baja California y Baja California Sur", puntualizó.

En tanto, el huracán Karina, categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, se ubica a mil 275 kilómetros de Hilo, Hawái, con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora, moviéndose con dirección noroeste a 13 kilómetros por hora, sin afectar las costas mexicanas.

A su vez, el potente huracán Lowell, categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, impulsado por las aguas cálidas que genera el fenómeno de El Niño en el océano Pacífico, se espera que gire al norte el domingo y se acerque a las islas occidentales de Hawái.

Excélsior / Conagua

Lowell se encuentra a mil 015 kilómetros de Lihue y mil 010 kilómetros de Honolulu, Hawái, con vientos máximos sostenidos de 240 kilómetros por hora.

Pronóstico

El SMN dio a conocer, por otra parte, que el monzón mexicano sobre el noroeste del país, en interacción con inestabilidad atmosférica, propiciará lluvias puntuales intensas en zonas de Sinaloa; puntuales muy fuertes en zonas de Durango, Chihuahua, Sonora y Baja California Sur.

Además de precipitaciones puntuales fuertes en zonas de Baja California, que estarán acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento.

Por su parte, canales de baja presión y circulaciones ciclónicas con vaguadas en niveles altos de la atmósfera originarán lluvias puntuales intensas en regiones de Veracruz y Oaxaca; puntuales muy fuertes en zonas de Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla, Guerrero y Chiapas.

Puntuales fuertes en zonas de Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México, Tabasco y Yucatán, e intervalos de chubascos en Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Ciudad de México, Campeche y Quintana Roo.

Asimismo, la onda tropical número 36 reforzará el potencial de lluvias en el occidente de México y continuará su avance hacia el oeste frente a las costas de Colima y Jalisco, alejándose del territorio nacional.

De igual forma, se prevé ambiente vespertino caluroso a muy caluroso en el norte de la República Mexicana, prevaleciendo la onda de calor en Sinaloa (centro y sur), Nuevo León (centro, sur y este) y Tamaulipas (oeste).

En el transcurso del día, se esperan temperaturas máximas de 40 a 45 grados en Baja California (suroeste), Baja California Sur (oeste), Sonora (noroeste, centro y sur), Sinaloa (norte), Chihuahua (noreste), Coahuila (noreste), Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste y centro), Tabasco (noroeste) y Oaxaca (sureste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 grados en Durango, San Luis Potosí (centro y este), Nayarit (norte), Jalisco (norte y sur), Michoacán (suroeste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos, Veracruz, Guerrero, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

También temperaturas máximas de 30 a 35 grados en Zacatecas (norte y sur), Aguascalientes, Colima y Estado de México (suroeste).