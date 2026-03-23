Rescatan a 229 migrantes en caja de tráiler en Xalapa, Veracruz

Al menos 229 migrantes fueron localizados y rescatados al interior de una caja seca de un tráiler en Xalapa, capital de Veracruz.

La unidad fue remolcada desde la localidad Rinconada, municipio de Emiliano Zapata, que se encuentra a una distancia de aproximadamente a 40 minutos en automóvil de Xalapa.

Entonces la caja seca fue colocada y abandonada en el corralón de Grúas Méndez en la colonia Revolución, al norte de la capital veracruzana.

Gritos les salvaron la vida a los migrantes

De acuerdo con los trabajadores del sitio, fueron gritos los que alertaron sobre la presencia de personas al interior de la caja del tráiler.

De inmediato llamaron a las autoridades y se implementó un operativo en la zona.

El lugar fue acordonado y llegaron elementos del Instituto Nacional de Migración de la Fiscalía y también de Protección Civil y paramédicos para brindarles atención médica.

Son 229 personas con estatus migratorio irregular que estaban en el interior de la caja del tráiler y que comenzaron a hacer sacadas de la zona del corralón alrededor de las tres de la tarde.

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JCS