Rescatan a 229 migrantes en caja de tráiler en Xalapa, Veracruz
La caja seca de tráiler con los migrantes fue abandonada en un corralón de Xalapa, capital de Veracruz
Al menos 229 migrantes fueron localizados y rescatados al interior de una caja seca de un tráiler en Xalapa, capital de Veracruz.
La unidad fue remolcada desde la localidad Rinconada, municipio de Emiliano Zapata, que se encuentra a una distancia de aproximadamente a 40 minutos en automóvil de Xalapa.
Entonces la caja seca fue colocada y abandonada en el corralón de Grúas Méndez en la colonia Revolución, al norte de la capital veracruzana.
Gritos les salvaron la vida a los migrantes
De acuerdo con los trabajadores del sitio, fueron gritos los que alertaron sobre la presencia de personas al interior de la caja del tráiler.
De inmediato llamaron a las autoridades y se implementó un operativo en la zona.
El lugar fue acordonado y llegaron elementos del Instituto Nacional de Migración de la Fiscalía y también de Protección Civil y paramédicos para brindarles atención médica.
Son 229 personas con estatus migratorio irregular que estaban en el interior de la caja del tráiler y que comenzaron a hacer sacadas de la zona del corralón alrededor de las tres de la tarde.
JCS