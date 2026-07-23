Representante comercial de Trump llega a Palacio Nacional

En el marco de la tercera ronda bilateral de revisión del T-MEC, arribó a Palacio Nacional el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, para reunirse con la Presidenta Claudia Sheinbaum.

El funcionario estadounidense llegó a las 09:54 acompañado de una comitiva, incluyendo al embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson.

Jamieson Greer condicionó la renovación del T-MEC a que México colabore en seguridad fronteriza, migración y la entrega de agua.

Durante su comparecencia ante el Comité de Finanzas del Senado en Washington, D.C, el representante advirtió al Senado estadounidense que el Presidente Donald Trump no aceptará una revisión tersa del T-MEC si México no muestra total cooperación en dichas áreas no comerciales.

Al finalizar la conferencia matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que México incumpla actualmente con las cuotas pactadas en el Tratado de Aguas.

"Le plantearon que no estamos cumpliendo con la cuota del agua y eso es falso. Estamos cumpliendo perfectamente y en total acuerdo con Estados Unidos. Y, este año, que esperamos que llueva más, pues todavía se va a cumplir", sostuvo.