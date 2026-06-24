Reportera de Grupo Imagen presenta denuncia por agresión de grupo trans durante cobertura

La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la Fiscalía General de la República (FGR) recibió el pasado martes 23 de junio de 2026 una denuncia presentada por Isabel González Aguirre, reportera de Grupo Imagen Multimedia, quien fue golpeada, derribada y amenazada por integrantes de un colectivo Justicia Trans, mientras cubría el bloqueo al inmueble de la Secretaría de Gobernación (Segob) por parte de dicho colectivo, en la calle General Prim esquina Abraham González, del Centro Histórico de la Ciudad de México.

La comunicadora -quien ya solicitó formalmente su incorporación al Mecanismo de Protección para Periodistas y órdenes de restricción contra sus agresores para salvaguardar su seguridad- narró que tenía aproximadamente cinco horas documentando el bloqueo de las instalaciones y la retención de 10 trabajadores de la Segob, cuando se percató de agresiones en contra de estos, por lo que empezó a registrar el suceso con su teléfono celular.

Fue entonces cuando la increparon Victoria Sámano y Aline Rincón, líderes del colectivo Justicia Trans, para impedir que grabara en la vía pública, pese a que la periodista se identificó plenamente con sus credenciales de Grupo Imagen.

Sin embargo, una persona identificada como Ishani Rigel García López, arremetió contra la reportera, empujándola y arrebatándole su herramienta de trabajo, un teléfono iPhone.

El mismo agresor la jaló del cabello y la tiró al suelo y un grupo de al menos ocho personas comenzó a patearla y golpearla repetidamente, hasta que Victoria Sámano les ordenó detenerse, advirtiendo a la periodista que "ya sabía lo que le iba a pasar" si regresaba a cubrir la fuente. Debido a las lesiones sufridas, la comunicadora tuvo que recibir atención médica.

Durante el evento, señala la comunicadora, ninguna autoridad intervino para salvaguardar su integridad o la de los empleados retenidos.

Afirmó también que algunos empleados retenidos fueron obligados a gritar consignas en contra de las autoridades, como “Rosa Icela, renuncia, las trans están en lucha”, para que las dejaran salir para recoger a sus hijos de la escuela o para atender a familiares enfermos.

Integrantes de la comunidad Triqui que estaban en la zona reclamaron a los manifestantes por el ilegal uso de la violencia contra los ciudadanos, incluida la reportera de Grupo Imagen.