Protesta de comunidad trans deja pintas en edificio histórico de Gobernación

Una veintena de integrantes de la comunidad trans realizó actos vandálicos en el exterior e interior de la Secretaría de Gobernación, ubicada en la calle Abraham González número 48, en la colonia Juárez, de la Ciudad de México.

Desde la madrugada del viernes pasado, integrantes de la comunidad trans acudieron a la dependencia encabezada por Rosa Icela Rodríguez Velázquez y, de manera violenta, sin que ninguna autoridad lo impidiera, pese a que es una de las secretarías más vigiladas del gobierno federal, se dedicaron a escribir consignas a lo largo y ancho de las cuatro fachadas que componen el inmueble, considerado patrimonio histórico.

Además, tras el ingreso a la dependencia durante la madrugada del viernes pasado, los autores de las pintas realizaron un baile sonidero en plena sede federal.

Los accesos y salidas de la dependencia, ubicados en las calles Abraham González, General Prim, Atenas y Bucareli, fueron pintarrajeados por las personas trans, quienes denunciaron que desde hace dos años les prometieron diseñar políticas públicas en favor de su comunidad y, sin embargo, aseguran que no ha habido ningún avance desde la Subsecretaría de Derechos Humanos; por ello, a manera de protesta, decidieron realizar las pintas que cubren todo el exterior de la dependencia e ingresar sorpresivamente al área conocida como Caballerizas.

De acuerdo con la directora del colectivo Justicia Histórica Trans, Aline Rincón, integrantes de esa organización, junto con otras asociaciones civiles, participaron en las manifestaciones "iconoclastas" para denunciar sus inconformidades con la falta de resultados por parte de las autoridades de la Secretaría de Gobernación.

—¿Por qué piden una audiencia con la Secretaría de Gobernación?, se les preguntó.

—Porque después de dos años de mesas de trabajo con la Subsecretaría de Derechos Humanos no se ha implementado ninguna política pública. Se han propuesto acciones para poder acceder a los derechos básicos de las personas trans y, pues, Gobernación solamente ha convocado a las secretarías, pero no ha presionado ni ha llevado a cabo ninguna acción afirmativa. Necesitamos que la secretaria atienda urgentemente esas peticiones de manera directa, respondió Aline Rincón.

—¿Ustedes hicieron las pintas a la Secretaría?, se le planteó en un segundo cuestionamiento.

—Es parte de la iconoclasia que tenemos derecho a ejercer en la libre expresión y son acciones mínimas que llevamos a cabo, en comparación con que la Segob ha dejado desprotegidas a las personas trans que han sido asesinadas y violentadas; son acciones mínimas que hacemos para poder exigir y ser escuchadas.