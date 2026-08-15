Tlalnepantla construirá nuevo Centro de Educación y Cuidado Infantil del IMSS en septiembre

En el marco del Plan Oriente, promovido por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en coordinación con la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, en septiembre iniciará la construcción de un nuevo Centro de Educación y Cuidado Infantil (CECI) del Instituto Mexicano del Seguro Social en este municipio. La instalación se ubicará dentro del Parque Recreativo “El Rosario”, en Lagos de Tlalnepantla, y ofrecerá capacidad para atender a 150 niñas y niños desde los 43 días de nacidos hasta los cuatro años de edad.

La obra responde a un nuevo esquema gubernamental diseñado de manera específica para la primera infancia, evitando el uso de casas adaptadas o inmuebles improvisados. Los CECI contarán con infraestructura especializada que incluye sistemas de videovigilancia, redes contra incendios, programas de alimentación equilibrada y esquemas pedagógicos adaptados al desarrollo infantil. El propósito central de esta política pública radica en garantizar el bienestar de la niñez al tiempo que se brindan espacios seguros que faciliten la incorporación laboral de madres y padres de familia.

A nivel estatal, la estrategia del Plan Oriente contempla la edificación de un centro en cada una de las demarcaciones mexiquenses que integran la región: Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Ixtapaluca, Valle de Chalco, La Paz, Chicoloapan, Texcoco, Chalco y Tlalnepantla. De igual forma, este proyecto municipal se alinea con la meta nacional trazada para el presente sexenio, la cual prevé la edificación de mil CECI en todo el territorio mexicano con el objetivo de generar un total de 500 mil espacios de atención especializada para la niñez.