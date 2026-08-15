Farid Rentería consolida su fuerza territorial en Playa del Carmen

Playa del Carmen, Quintana Roo.— La asamblea informativa celebrada recientemente en este municipio, convocada en defensa de la soberanía nacional y en respaldo al proyecto encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, terminó por convertirse en una demostración de fuerza territorial. La asistencia de militantes, simpatizantes, liderazgos y representantes de distintas estructuras comunitarias sorprendió incluso a los propios organizadores.

El encuentro tuvo como uno de sus principales oradores a Rafael Marín Mollinedo, fundador y referente histórico de la izquierda en el sureste mexicano, quien recordó los años de construcción del movimiento en Quintana Roo, cuando el trabajo político exigía recorrer colonia por colonia y municipio por municipio, muchas veces en circunstancias adversas.

Marín Mollinedo subrayó que las causas que dieron origen al movimiento —la cercanía con la ciudadanía y la búsqueda de justicia social— continúan siendo la guía del proyecto político en Quintana Roo. La asamblea también incorporó mensajes vinculados con la visión que, en el ámbito nacional, ha promovido Alfonso Ramírez Cuéllar como uno de los principales articuladores de la 4T, en un contexto marcado por el llamado a la unidad dentro del movimiento.

Sin embargo, el elemento que terminó concentrando buena parte de los comentarios entre los asistentes fue la capacidad de convocatoria mostrada por Farid Rentería. Su presencia y movilización territorial volvieron a evidenciar una estructura que, de acuerdo con quienes participaron en el encuentro, ha venido creciendo de manera sostenida en Playa del Carmen.

Colectivos sociales, bases comunitarias y estructuras territoriales acudieron a la convocatoria, reforzando una percepción que comienza a tomar fuerza entre las propias bases: Rentería se perfila actualmente como uno de los liderazgos con mayor proyección política en el municipio.

El posicionamiento cobra relevancia dentro del escenario político local, donde su nombre comienza a colocarse por encima de otros perfiles mencionados para una eventual contienda, entre ellos el regidor Orlando Muñoz y Majo Osorio. Incluso, entre algunos asistentes ya existe una comparación con la presidenta municipal en funciones, Estefanía Mercado, cuya administración, consideran, no habría conseguido capitalizar políticamente el respaldo social con el que llegó al cargo.

Frente a ese escenario, Rentería representa para las bases una combinación que consideran particularmente atractiva: relevo generacional, trabajo territorial, capacidad de convocatoria y una identificación directa con los principios que dieron origen al movimiento en la región.

La jornada concluyó con un llamado a mantener la organización y fortalecer el trabajo en territorio. El mensaje político que dejó la asamblea fue claro: en Playa del Carmen existe respaldo al proyecto nacional y a la defensa de la soberanía, mientras Farid Rentería avanza como un liderazgo que, para una parte creciente de las bases, cuenta con la fuerza necesaria para encabezar la continuidad de ese proyecto en el municipio.