Camioneta con peregrinos vuelca en Tlaxcala; regresaban de la Basílica en CDMX

En Tlaxcala, peregrinos del municipio de Lafragua, Puebla resultan ilesos tras una aparatosa volcadura en la que se vieron involucradas tres unidades entre ellas en la que viajaban los peregrinos, el accidente se registró en la carretera México- Veracruz a la altura del municipio de Xaltocan.

Peregrinos sufren volcadora en Tlaxcala Especial

Los primeros reportes indican que un camión tipo torton de color azul que transportaba bultos de cemento embistió violentamente a una camioneta Nissan de color blanco, que por la misma inercia impactó a otra unidad en la que viajaban los peregrinos, quienes regresaban de la Basílica de Guadalupe y realizaban los relevos durante su trayecto de regreso a su municipio.

Peregrinos sufren volcadora en Tlaxcala Especial

Las dos unidades impactadas terminaron volcadas sobre la carretera, la unidad pesada que causó el accidente detuvo su marcha metros más adelante del accidente, el conductor permaneció en el lugar y fue puesto a disposición.

Peregrinos sufren volcadora en Tlaxcala Especial

Al lugar arribaron elementos de la Guardia Nacional, quienes realizaron labores de abanderamiento, la circulación se vio afectada con dirección al municipio de Apizaco.

Peregrinos sufren volcadora en Tlaxcala Especial

Después de un par de horas las unidades fueron retiradas y la circulación se restableció en esta vía de comunicación.