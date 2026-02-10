Reporte nacional: crece atención por sarampión; van 2,143 casos

La propagación del sarampión en México, con 2 mil 143 casos confirmados durante 2026, ha encendido las alarmas de las autoridades sanitarias y educativas.

Con contagios en 305 municipios de las 32 entidades federativas y con un saldo de 27 defunciones acumuladas, la gran mayoría en Chihuahua, las medidas de prevención se han reforzado.

En Veracruz, por ejemplo, sin ser una disposición oficial, diversas escuelas de la entidad han determinado retomar de manera preventiva el uso obligatorio del cubrebocas.

La medida responde al registro de al menos 15 casos confirmados y al alto nivel de contagio del virus, el cual es considerado por especialistas mayor que el de covid-19.

A partir de esta semana, directores y supervisiones escolares de algunos municipios veracruzanos han solicitado formalmente a los padres de familia que los estudiantes acudan a clases portando mascarilla en todo momento, además de reforzar el lavado frecuente de manos.

En Jalisco también retomaron el uso del cubrebocas en las escuelas.

Mientras que en Coahuila sucede lo contrario, ya que autoridades sanitarias descartaron el uso de cubrebocas en los planteles educativos.

Eliud Aguirre Vázquez, secretario de Salud en la entidad, manifestó que no se puede bajar la guardia, debido a la cercanía con dos estados que tienen registro de contagios, como Nuevo León y Durango, ya que la movilidad entre Saltillo y Monterrey, así como de Gómez Palacio y Lerdo, Durango, con Torreón, son constantes.

Y es que en Durango se reportaron durante las últimas horas al menos tres nuevos contagios, para un acumulado de 22.

En Hidalgo, a pesar de la detección de siete casos de sarampión en lo que va del año, se mantiene entre las entidades con menor incidencia de esta enfermedad a nivel nacional, informó la Secretaría de Salud estatal. Los contagios se han localizado principalmente en los municipios de Pachuca, Actopan y Santiago de Anaya.

— Con información de Lourdes López, Alma Gudiño y Emmanuel Rincón

