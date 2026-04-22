García Harfuch confirma operativo

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Elementos del Ejército Mexicano realizaron un operativo ese miércoles en Badiraguato, Sinaloa, cuna del Cartel del Pacífico, sin que se confirmará, hasta el mediodía, la captura de Aureliano Guzmán Loera, alias El Guano, hermano de Joaquín El Chapo Guzmán, líder de esa organización.

En conferencia, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó la realización del operativo, con personas detenidas, pero sin confirmarse la captura de El Guano.

“Se están desarrollando acciones operativas desde la mañana, en Sinaloa, específicamente en Badiraguato y en los alrededores, hay acciones del Gabinete de Seguridad, principalmente encabezadas por la la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa)

“Ya hay detenidos, todavía no se confirma la detención de este sujeto, pero las operaciones continúan en este momento”, explicó García Harfuch.

Fuentes de la Defensa informaron que el personal desplegado en la zona de Badiraguato mantenía los operativos en busca de generadores de violencia, y en el transcurso del miércoles o el jueves se darán a conocer los resultados.