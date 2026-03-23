Reportan 119 homicidios dolosos durante fin de semana del 20 al 22 de marzo en México

Durante el fin de semana del 20 al 22 de marzo se registraron 119 homicidios dolosos en México, de acuerdo con cifras preliminares del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

El reporte detalla que el viernes 20 de marzo se contabilizaron 37 asesinatos, el sábado 32 y el domingo 50, siendo este último el día con mayor incidencia.

Por entidad, Chihuahua y Guanajuato encabezaron el número de víctimas, con 14 homicidios dolosos cada uno durante el periodo referido.

En un segundo bloque se ubicaron Baja California, Ciudad de México, Morelos y Sonora, con nueve víctimas cada entidad.

El informe “Víctimas reportadas por delito de homicidio”, elaborado con datos de fiscalías estatales y dependencias federales, señala que en Sinaloa se registraron ocho casos; en Oaxaca, siete; y en Colima, seis.

En tanto, Estado de México, Michoacán y Veracruz reportaron cinco homicidios dolosos cada uno, mientras que en Nuevo León y Tabasco se contabilizaron cuatro víctimas por entidad.

A nivel diario, el domingo 22 de marzo concentró la mayor violencia letal, con cinco víctimas en Ciudad de México, Sonora y Veracruz, respectivamente.

Promedio diario de homicidios en marzo

El SESNSP indicó que en los primeros 22 días de marzo se han registrado mil 015 víctimas de homicidio doloso en el país, lo que representa un promedio de 46.1 asesinatos por día.

Estas cifras forman parte de los reportes preliminares que el organismo actualiza diariamente con base en la información proporcionada por autoridades locales y federales.

RLO