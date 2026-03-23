Wellgistics Health firma una carta de intención para evaluar la posible adquisición de Neuritek Therapeutics

La transacción propuesta, íntegramente en acciones, si se completa, tiene como objetivo mejorar la plataforma sanitaria generadora de ingresos existente de Wellgistics mediante la ampliación de capacidades adyacentes a su negocio principal de distribución farmacéutica y servicios habilitados por tecnología. A través de su ecosistema integrado que abarca la dispensación de recetas, la distribución mayorista y soluciones de acceso a pacientes impulsadas por IA, Wellgistics conecta a fabricantes, proveedores y una red nacional de farmacias independientes. La Compañía considera que añadir una organización centrada en investigación podría fortalecer la alineación entre el desarrollo de fármacos y su comercialización, permitiendo una interacción más temprana con socios farmacéuticos, mejorando la visibilidad del pipeline y respaldando oportunidades de ingresos incrementales, al tiempo que mejora el valor a largo plazo para los accionistas mediante una plataforma más integrada y diferenciada.

La transacción sigue sujeta a la finalización de la debida diligencia, la negociación y ejecución de acuerdos definitivos, la aprobación por parte de los consejos de administración de las respectivas partes y otras condiciones habituales de cierre. No se puede garantizar que se alcance un acuerdo definitivo ni que la transacción propuesta se lleve a cabo en los términos actualmente contemplados, o en absoluto. La LOI no es vinculante y no obliga a ninguna de las partes a completar la transacción propuesta. El alcance, la estructura y los términos de cualquier posible transacción permanecen en evaluación y pueden cambiar materialmente como resultado de la diligencia y las negociaciones en curso.

La Compañía también está evaluando activamente oportunidades estratégicas adicionales en los sectores de la salud y las ciencias de la vida como parte de su estrategia de crecimiento más amplia. Estas oportunidades pueden incluir adquisiciones, asociaciones u otras transacciones estratégicas. No se puede garantizar que ninguna de estas iniciativas resulte en transacciones completadas.