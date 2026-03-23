Congreso de la CDMX reconoce a Víctor González Herrera como ‘embajador turístico’

Por sus contribuciones y su promoción del turismo en la Ciudad de México, el Congreso capitalino otorgó la ‘Medalla al Mérito Turístico’ a Víctor González Herrera, CEO de Farmacias Similares y presidente ejecutivo del Grupo Por Un País Mejor.

Con 52 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, las y los legisladores señalaron que la entrega de esta presea es un reconocimiento a los distintos proyectos e iniciativas que el empresario mexicano ha impulsado en los últimos años para facilitar el acceso a la cultura y otras actividades recreativas, especialmente, la organización del festival “Simifest”.

La diputada y presidenta de la Comisión de Turismo, Luis Fernanda Ledesma Alpízar, aseguró que su trabajo “no solo genera turismo, sino que también pertenencia y hace de la Ciudad de México un espacio que se vive, se siente y se reconoce”.

En su discurso de agradecimiento, Víctor González Herrera remarcó que cada iniciativa y proyecto que realiza siempre busca “mejorar la vida de los demás y elevar el bienestar de la sociedad”.

“Es así como nace esta iniciativa de Simifest, un festival con causa. Nosotros siempre buscamos integrar a la sociedad, a la gente, ayudarnos a ayudar. Por eso, con cada boleto, nosotros donamos una bomba de vida, una bolita de composta para reforestar zonas afectadas en nuestro país", explicó el CEO de Farmacias Similares.

En solo dos años, el festival de música del Dr. Simi se consolidó como uno de los espectáculos más atractivos para el público mexicano al reunir a más de 30 mil personas en la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Para la diputada y presidenta de la Comisión de Turismo, Luis Fernanda Ledesma Alpízar, estas acciones no solo “contribuyen de manera sobresaliente al fortalecimiento del turismo en la capital”, sino también a la participación social.

“Estos proyectos, como el Simifest, reflejan un modelo que vincula la participación social con la promoción turística y la creación de espacios accesibles para distintos sectores de la población”, destacó.

Víctor González Herrera, un reconocimiento a sus iniciativas en la CDMX

El reconocimiento de la ‘Medalla al Mérito Turístico’, uno de los premios más importantes que entrega el Congreso de la CDMX, también es resultado de los apoyos que el CEO de Farmacias Similares, Víctor González Herrera, ha brindado a la recuperación de espacios emblemáticos de la capital.

Más allá de la organización del Simifest, González Herrera ha impulsado proyectos de cultura, como la creación de la SimiCasa, un museo interactivo sobre la historia del Dr. Simi y de Farmacias Similares; y la organización del desfile de Calaveras del Dr. Simi en 2025.

También mediante la organización de la SimiCarrera, una competición pública que promueve el deporte y apoya causas sociales, se han recaudado fondos para restaurar y recuperar espacios naturales en distintas partes del país.

En 2025, el presidente ejecutivo del Grupo Por Un País Mejor entregó 5.6 millones de pesos al Fideicomiso ProBosque de Chapultepec para crear un Centro Ambiental de Economía Circular en la segunda sección del bosque. Con el propósito de transformar los desechos naturales en composta, fertilizantes y fungicidas.

“El turismo es mucho más que una actividad económica, es como una ciudad se cuenta a sí misma. Y ha asumido esa responsabilidad con resultados”, explicó la presidenta de la Comisión de Turismo del Congreso de la CDMX, Luis Fernanda Ledesma Alpízar.

Tras recibir este reconocimiento, el empresario mexicano destacó el papel del Dr. Simi como símbolo y unificación a través de "la unión, el amor y el compartir". Y celebró que la gente reconozca con ese mismo aprecio la labor del personaje de Farmacias Similares.

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