El regreso de Monseñor Efraín Hernández fortalece el liderazgo del cardenal Carlos Aguiar

Dentro de la Iglesia católica mexicana hay quienes leen el regreso de Monseñor Efraín Hernández Díaz a la rectoría de la Basílica de Guadalupe más allá de una simple reincorporación administrativa. La principal lectura es que se fortalece el liderazgo del cardenal Carlos Aguiar Retes al frente de la Arquidiócesis Primada de México.

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No es un asunto menor. La Basílica de Guadalupe no sólo es el principal santuario mariano de América Latina; es también uno de los centros religiosos más importantes del mundo y uno de los espacios de mayor relevancia espiritual, cultural y social para millones de mexicanos.

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Por ello, el retorno de Monseñor Efraín es interpretado por diversos sectores eclesiásticos como una señal de respaldo a una de las decisiones más importantes impulsadas por el cardenal Aguiar en la conducción del Centro Mariano. Después de meses de investigaciones y revisiones internas que no acreditaron irregularidades, el desenlace termina por fortalecer la posición de quien encabeza la Iglesia en la Ciudad de México.

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La consecuencia inmediata es la recuperación de estabilidad en una institución que recibe millones de peregrinos al año y que requiere experiencia, orden y continuidad en su conducción.

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En los hechos, el regreso de Monseñor Efraín parece cerrar un periodo de incertidumbre y abrir una nueva etapa de gobernabilidad interna. Una etapa que además llega en un momento estratégico para la capital del país, a las puertas del Mundial de 2026, cuando la Basílica de Guadalupe volverá a ocupar un papel central en la proyección internacional de la Ciudad de México.

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Por eso, al interior del Centro Mariano muchos no hablan solamente del regreso de un rector. Hablan del fortalecimiento de un liderazgo, de la recuperación de la estabilidad institucional y de la consolidación de una ruta para uno de los símbolos más importantes de la fe católica en el mundo.