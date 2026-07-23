Regresan buques de Semar tras misión humanitaria en Venezuela

Los buques ARM “Isla Holbox” (BAL-02) y ARM “Huasteco” (AMP-01), de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), arribaron al muelle Bicentenario del puerto de Veracruz, tras concluir una misión de ayuda humanitaria en Venezuela.

Las unidades navales permanecieron 20 días fuera del país y regresaron con más de 250 elementos de la Armada de México que participaron en el traslado y entrega de suministros enviados por el Gobierno mexicano.

Durante la operación se distribuyeron dos mil tres metros cúbicos de ayuda, integrada por alimentos, agua embotellada, artículos de higiene personal, medicamentos y material médico.

Como parte de la asistencia, la Semar instaló cuatro plantas potabilizadoras, cada una con capacidad para producir mil litros de agua purificada por hora. Seis elementos navales permanecen en territorio venezolano para operar los equipos y continuar con el apoyo a la población.

Hasta el momento, las plantas han producido 56 mil 900 litros de agua potable, con los que se ha beneficiado a mil 104 familias.

La dependencia señaló que el regreso de ambos buques marca el cierre de la etapa marítima de la misión, aunque las labores de asistencia continuarán mediante el personal y los equipos desplegados.