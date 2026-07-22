Semar desmantela narcolaboratorios en Michoacán y Nayarit

La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) localizó e inhabilitó dos laboratorios clandestinos en los estados de Michoacán y Nayarit, como resultado de labores de inteligencia naval, vigilancia aérea y terrestre, así como de reconocimientos operativos realizados en coordinación con otras instituciones de seguridad.

Durante las intervenciones, el personal naval aseguró 11 reactores, condensadores, mezcladoras y equipo especializado utilizado en la elaboración de drogas sintéticas.

También fueron encontrados cerca de 30 mil litros y 2.5 toneladas de sustancias y precursores químicos.

El valor estimado de lo asegurado en el mercado ilegal es de 412 millones de dólares Foto: Especial

De acuerdo con la dependencia, la infraestructura instalada en ambos inmuebles permitía una producción potencial superior a las 17.5 toneladas mensuales de sustancias ilícitas.

El valor estimado de esta capacidad operativa en el mercado ilegal ascendía a 412 millones de dólares.

La inutilización de estos centros de producción impidió que dichos recursos fueran destinados al financiamiento y fortalecimiento de organizaciones criminales.

Con estos aseguramientos, la Secretaría de Marina informó que, durante la actual administración y mediante acciones interinstitucionales, han sido localizados y desmantelados 75 laboratorios clandestinos en diferentes regiones del país.

La afectación económica acumulada contra las estructuras delictivas se estima en 20 mil 186 millones 608 mil 766 pesos con cuatro centavos.