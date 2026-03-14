Regresa Lobo Mexicano a Sierra de Durango, después de medio siglo de ausencia

Tras 50 años de ausencia, el Lobo Mexicano (Canis lupus baileyi), regresó a Durango, a la Sierra Madre Occidental, con la reintroducción de los primeros cuatro ejemplares en la comunidad forestal de El Tarahumar y Bajíos del Tarahumar, en el municipio de Santa Catarina de Tepehuanes.

Los lobos mexicanos que forman parte del Programa Binacional México-Estados Unidos, llegaron el viernes 13 de marzo, y fueron trasladados de manera temporal a un recinto de preliberación que permitirá su adaptación al entorno antes de que puedan volver definitivamente a la vida silvestre.

Los ejemplares provenientes de Estados Unidos, de Saving Animals From Extinction (SAFE), la iniciativa insignia de conservación de la Asociación de Zoológicos y Acuarios (AZA), fueron sujetos a inspecciones sanitarias y revisiones por parte de las autoridades ambientales.

Cuatro lobos mexicanos fueron reintroducidos en la Sierra Madre Occidental de Durango tras 50 años de ausencia. Especial

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a través de la Subsecretaría de Biodiversidad y Restauración Ambiental, destacó que este proyecto fue posible gracias a la aprobación unánime de la asamblea de la comunidad de El Tarahumar y Bajíos del Tarahumar, que otorgó su respaldo para el establecimiento del proyecto en su territorio.

Subrayó que como parte de los trabajos de protección, se realizará un seguimiento intensivo de los lobos mexicanos a través de collares de radiotelemetría y monitoreo con cámaras trampa, a fin de evaluar su adaptación, desplazamientos y uso del hábitat.

Cuatro lobos mexicanos fueron reintroducidos en la Sierra Madre Occidental de Durango tras 50 años de ausencia. Especial

Además se realzará un trabajo cercano con las comunidades rurales para promover la coexistencia entre las actividades productivas y la conservación de la fauna silvestre.

“La reintroducción del lobo mexicano representa un avance significativo en los esfuerzos binacionales con Estados Unidos para la recuperación de esta especie en peligro de extinción, así como un éxito más para la conservación de la vida silvestre en México.

Este esfuerzo es resultado de la colaboración continua entre diversas instituciones gubernamentales y académicas de ambos países. Por parte de México participan la Dirección General de Vida Silvestre (DGVS) de la Semarnat; la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa); la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp); el Gobierno de Durango; la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Por parte de Estados Unidos colaboran el Departamento de Caza y Pesca de Arizona; el Departamento de Caza y Pesca de Nuevo México y el Servicio Nacional de Pesca y Vida Silvestre”, indicó.

Excélsior informó el pasado mes de enero que gracias a un estudio elaborado por investigadores de la UNAM y la UAM, se confirmó la disponibilidad de presas unguladas (con pezuña), dentro del rango histórico de distribución del Lobo Mexicano, siendo la sierra de Durango, uno de los parches de hábitat con alta calidad.

De esta forma, se determinó que Durango cuentan con la capacidad necesaria para mantener poblaciones viables de Lobo Mexicano, al ser un sitio con alto potencial.