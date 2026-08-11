Padres de los 43 exigen condena contra Ángel Aguirre por la desaparición de videos en Iguala

Madres y padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa exigieron que el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, sea declarado culpable por los delitos de desaparición forzada de personas y delitos contra la administración de justicia, al señalarlo como el responsable directo de la desaparición de las evidencia videográficas del Palacio de Justicia de Iguala.

A cinco días de la captura del exmandatario estatal, las familias hicieron público su posicionamiento en el que recordaron que, desde los primeros años de la indagatoria, se denunció la sustracción de los videos de las cámaras de vigilancia en la zona donde ocurrieron las agresiones, versión que posteriormente fue ratificada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Movilización simultánea y exigencia al Poder Judicial

La jornada de protesta se dividió en dos frentes. Un contingente de padres se trasladó al Estado de México para seguir de cerca el desarrollo de la audiencia inicial en la que se determinará si el exgobernador es vinculado a proceso penal, mientras que otro grupo emitió un pronunciamiento desde la capital guerrerense.

“Hacemos responsable directo a Ángel Aguirre por su participación en desaparecer todas las evidencias que habían registrado las cámaras de la ciudad de Iguala, principalmente del Palacio de Justicia donde estaba la cámara de seguridad”, aseveró Melitón Ortega, vocero del movimiento.

Por su parte, Cristina Bautista, madre de uno de los estudiantes desaparecidos, urgió al juez de la causa a no otorgar medidas cautelares que permitan la liberación del exfuncionario:

“Desde aquí le exigimos al juez que no debe dejar en libertad a Ángel Aguirre Rivero; tiene que permanecer en la cárcel el resto de su vida, porque nos ha hecho sufrir a 12 años sin tener a nuestros hijos, sin saber a dónde están”.

"No queremos simulaciones ni peces gordos para calmar el coraje"

Al aproximarse el 12° aniversario de los hechos ocurridos en septiembre de 2014 —donde además de la desaparición de los 43 jóvenes se registró el asesinato de seis personas, entre ellas tres normalistas—, las familias enfatizaron que las investigaciones ministeriales no deben convertirse en actos de espectáculo mediático.

“Queremos decirle a la Fiscalía que no queremos simulación; no queremos que nos vean la cara haciéndonos creer que cayó un 'pez gordo' que controlaba Guerrero nada más para calmar el coraje de los padres y las madres”, sentenció Ortega.

Las manifestaciones de las familias de Ayotzinapa contaron con el respaldo y acompañamiento de representantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) y del colectivo de búsqueda de personas desaparecidas "Lupita Rodríguez".