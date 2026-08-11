EU sigue sin enviar pruebas contra Rubén Rocha: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que las autoridades de Estados Unidos continúan sin entregar al gobierno de México la información requerida para validar la captura y entrega del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha.

-“En el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, ¿continúan los Estados Unidos sin enviar la información que ustedes han solicitado?”, se le cuestionó.

-“No han enviado la información de la detención urgente para extradición. No han enviado”, afirmó la mandataria federal.

La presidenta fue consultada sobre la posibilidad de que Rubén Rocha regrese a sus funciones como mandatario estatal, ante la falta de información de Estados Unidos y pruebas en México que lo vinculen con el crimen organizado. Al respecto, Claudia Sheinbaum Pardo consideró que le corresponde al propio morenista decidir.

“No, pues es una decisión de él. Mientras siga este proceso, mantenerse así”, expresó.

La jefa del Ejecutivo reiteró que Rubén Rocha decidió dejar su cargo para evitar que las acusaciones afectaran la gobernabilidad de Sinaloa.

“Lo dijo él en el momento en que salió de su puesto: ‘No quiero poner en duda la gobernabilidad de Sinaloa ni mucho menos. Prefiero dejar el puesto en lo que continúa esta investigación’”, finalizó.