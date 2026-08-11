Realizan interrupción legal del embarazo a niña de 11 años en Matamoros

Médicos del Hospital del Seguro Social de Matamoros, Tamaulipas, realizaron la interrupción legal del embarazo de una niña de 11 años, caso que la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas investiga como abuso sexual.

La fase preparatoria inició durante la madrugada del martes y, cerca de las seis de la mañana de ese mismo día, la menor —identificada como Nohemí “N”— ingresó a quirófano para interrumpir la gestación de cinco meses.

Hugo Gutiérrez Treviño, procurador de Protección y Defensa de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Matamoros, informó que durante todo el procedimiento la paciente se mantuvo estable.

Añadió que, una vez que se realice la intervención y la menor se recupere, continuarán con el seguimiento de su estado de salud.

“Está estable, está perfectamente bien y, bueno, esperemos que todo salga bien y continuar con el proceso de ayuda psicológica, de medicina, todo lo que ella requiera”, explicó.

Hugo Gutiérrez Treviño, procurador de Protección y Defensa de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Matamoros Especial

El funcionario aseguró que el proceso siguió su curso normal y que la decisión se tomó de manera conjunta entre la Fiscalía, el DIF y la Procuraduría de Protección, principalmente por el riesgo que corría la salud de la niña.

Adelantó que, una vez que sea dada de alta, quedará bajo custodia del DIF, donde recibirá atención psicológica, médica y apoyo escolar para restituir todos sus derechos, los cuales fueron vulnerados.

Asimismo, aclaró que la madre acudió al DIF para pedir ayuda y desde el primer momento estuvo de acuerdo con la interrupción del embarazo.

La Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005 establece que las instituciones públicas de salud deben ofrecer servicios de interrupción legal del embarazo cuando este sea consecuencia de una violación.

En el caso de menores de 12 años, la solicitud debe realizarse a través de la madre, el padre, el tutor o los mecanismos jurídicos de representación correspondientes.

Por ahora, la Fiscalía mantiene abierta una carpeta de investigación para dar con el o los presuntos responsables de la agresión.

De manera paralela, denuncias difundidas en redes sociales señalan como sospechoso al padrastro de la niña, quien desapareció el sábado pasado, días después de que el caso se hiciera público.

Según estas denuncias, al individuo le reventaron los neumáticos de su camioneta como represalia por las sospechas en su contra.

Una vez reparadas las llantas, abandonó el domicilio donde vivía con la menor.

Además, medios locales expusieron que el sujeto fue deportado de Estados Unidos en 2018, luego de cumplir una condena por abuso sexual contra una menor de 12 años en el condado de Lee, Florida.

Su detención ocurrió en 2005, lo que ha generado múltiples señalamientos en su contra.