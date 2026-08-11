Arranca en septiembre el Bachillerato Margarita Maza con 30 mil estudiantes

La Secretaría de Educación Pública (SEP) alista el inicio de operaciones del Bachillerato Nacional Margarita Maza para el próximo mes de septiembre con una matrícula inicial de 30 mil alumnos. Durante la Sexagésima Séptima Reunión Nacional Plenaria Ordinaria del CONAEDU, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, puntualizó que el proyecto forma parte de "370 acciones previstas para este año, con las que se crearán 156 mil nuevos espacios para las y los jóvenes, una prioridad de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo".

El despliegue operativo para habilitar los inmuebles reporta avances significativos en coordinación con los gobiernos estatales. Sobre el estatus de las instalaciones educativas, Mario Delgado detalló que el proceso "registra un avance de 95 por ciento, 12 por ciento en el inicio de obras y 68 por ciento en la designación de sedes alternas", recintos que comenzarán actividades lectivas durante septiembre.

El programa académico está dirigido a rescatar e integrar a la población en edad escolar que se encuentra fuera del aula. El titular de la SEP explicó que este esquema "está diseñado para reincorporar al Sistema Educativo Nacional (SEN) a jóvenes de entre 15 y 17 años que actualmente se encuentran fuera de la escuela, mediante un modelo que combina formación académica con actividades de cultura, deporte, integración social y acompañamiento tutorial".

En el aspecto pedagógico, el plan de estudios se acopla a la estructura oficial del nivel medio superior. La subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, señaló que "el modelo modular del Bachillerato Nacional Margarita Maza retoma el Marco Curricular Común (MCC) y permitirá alinearlo a los distintos sistemas educativos de nivel Media Superior".

La impartición de las materias se realizará de forma presencial con el soporte de guías especializados en distintas áreas del conocimiento. Tania Rodríguez Mora precisó que "las y los estudiantes cursarán módulos presenciales en áreas como Ciencia, Epistemología del Pensamiento, Comunicación, Historia y Sociedad, con el acompañamiento de tutores o guías".

Las autoridades educativas emitirán en breve las bases para conformar la plantilla docente que atenderá las sedes alternas y planteles. La subsecretaria confirmó que "se publicará la convocatoria para seleccionar a las y los tutores del Bachillerato Nacional Margarita Maza, quienes deberán contar con constancia de título o cédula profesional" y recibirán capacitación remunerada.

De forma complementaria, la dependencia ejecutará una estrategia nacional para atender la salud mental del alumnado. Tania Rodríguez Mora destacó que "la campaña nacional ABC de las emociones se articula con las acciones para promover un uso responsable de los celulares en las escuelas y tiene como propósito fortalecer la salud mental y el bienestar emocional de niñas, niños, adolescentes y jóvenes".

La logística de la campaña contempla la distribución de millones de insumos impresos para el arranque de cursos. Rodríguez Mora informó que "se imprimirán 7 millones de guías para estudiantes, 700 mil para docentes y 7 millones para madres, padres y tutores, además de 184 mil carteles", materiales que se entregarán los días 17 y 18 de septiembre.

A través de esta estrategia integral, la dependencia federal busca consolidar el acceso a las aulas y el desarrollo socioemocional de la juventud. La SEP refrendó su compromiso de "ampliar las oportunidades educativas y brindar a las y los estudiantes una formación integral que atienda tanto su desarrollo académico como su bienestar emocional".