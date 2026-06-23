Registro para Pensiones Bienestar en marcha; ¿cuándo vence y cuáles son los requisitos?

La Secretaría de Bienestar informó en sus redes sociales que durante el presente mes de junio permanecerá abierto el registro para incorporarse a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y a la Pensión Mujeres Bienestar.

De acuerdo a la información, las personas interesadas deberán acudir de manera presencial al Módulo de Bienestar más cercano a su domicilio, conforme al calendario establecido por la dependencia federal, el cual se organiza de acuerdo con la letra inicial del primer apellido para agilizar la atención y evitar aglomeraciones.

¿Cuándo vence el plazo y cuáles son los requisitos?

El registro de acuerdo a la dependencia comenzó ayer lunes 22 junio y estará abierto hasta el próximo domingo 28 para todas aquellas personas adultas mayores de 65 años o más que aún no formen parte del padrón de beneficiarios, así como mujeres de entre 60 y 64 años que deseen incorporarse a la Pensión Mujeres Bienestar.

Cabe mencionar que actualmente la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores otorga un apoyo de 6 mil 400 pesos bimestrales, mientras que la Pensión Mujeres Bienestar entrega 3 mil 100 pesos cada dos meses mediante depósito en la tarjeta del Banco del Bienestar.

Documentación requerida

Para realizar el trámite, las y los solicitantes deberán presentar original y copia de los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente.

Identificación oficial vigente. Acta de nacimiento.

CURP de impresión reciente.

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses.

Número telefónico de contacto.

La Secretaría de Bienestar recordó que el registro es totalmente gratuito y que no existe ningún mecanismo de inscripción por internet, por lo que llamó a la población a evitar caer en fraudes o intermediarios que prometan agilizar el trámite a cambio de dinero.

Consulta de módulos

Las personas interesadas pueden localizar el módulo que les corresponde a través de la plataforma oficial de la Secretaría de Bienestar y acudir en el horario establecido por las autoridades federales.

La dependencia exhortó a la población a mantenerse informada únicamente mediante los canales oficiales del Gobierno de México para conocer fechas, requisitos y actualizaciones relacionadas con los programas sociales.