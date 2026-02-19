Registro Mujeres Bienestar y Adultos Mayores, abierto hasta el 22 de febrero: Ariadna Montiel
La titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel recordó que el registro para la pensión Mujeres Bienestar y Adulto Mayores, se mantiene abierto hasta el próximo domingo 22 de febrero.
En sus redes sociales, destacó que los módulos de atención más cercanos a los domicilios se pueden consultar en la página electrónica: gob.mx/bienestar, con un horario de lunes a domingo de 10:00 de la mañana a 04:00 de la tarde.
- ● Identificación oficial vigente (Credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula
- profesional, credencial del Inapam, o carta de identidad).
- ● CURP (Impresión reciente).
- ● Acta de nacimiento (Legible).
- ● Comprobante de domicilio (No mayor a 6 meses: teléfono, luz, gas, agua o predial).
- ● Teléfono de contacto (celular y de casa).
La encargada de la política social del país, recordó que los documentos que se deben presentar son:
Pensiones Bienestar. Regístrate a la Pensión Mujeres Bienestar y a la Pensión Adulto Mayor. Tienes hasta el 22 de febrero para acudir al Módulo Bienestar más cercano a tu domicilio. Consúltalo en: http://gob.mx/bienestar", indicó.
