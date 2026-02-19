Registro Mujeres Bienestar y Adultos Mayores, abierto hasta el 22 de febrero: Ariadna Montiel

La titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel recordó que el registro para la pensión Mujeres Bienestar y Adulto Mayores, se mantiene abierto hasta el próximo domingo 22 de febrero.

En sus redes sociales, destacó que los módulos de atención más cercanos a los domicilios se pueden consultar en la página electrónica: gob.mx/bienestar, con un horario de lunes a domingo de 10:00 de la mañana a 04:00 de la tarde.

● Identificación oficial vigente (Credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del Inapam, o carta de identidad).

● CURP (Impresión reciente).

● Acta de nacimiento (Legible).

● Comprobante de domicilio (No mayor a 6 meses: teléfono, luz, gas, agua o predial).

● Teléfono de contacto (celular y de casa).

La encargada de la política social del país, recordó que los documentos que se deben presentar son:

