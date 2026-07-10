Caen 11 pasajeros en el aeropuerto de Tijuana; llevaban 165 kilos de cocaína

Once pasajeros procedentes de Guadalajara, Jalisco, fueron detenidos en el Aeropuerto Internacional de Tijuana, Baja California, después de que autoridades federales localizaron 165 kilos de presunta cocaína ocultos en sus equipajes.

El aseguramiento se realizó durante un operativo de inspección y vigilancia desplegado por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), mediante la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

Detenidos

De acuerdo con las primeras investigaciones, las autoridades obtuvieron información sobre un posible traslado de droga entre pasajeros de un vuelo procedente de Guadalajara, por lo que establecieron un dispositivo de revisión aleatoria de equipajes en la terminal aérea.

Durante la inspección, los agentes encontraron 165 paquetes rectangulares distribuidos en 11 mochilas. Cada envoltorio contenía polvo blanco con características similares a la cocaína. El peso total de la sustancia fue de 165 kilogramos.

Droga

Los 11 pasajeros fueron detenidos en el lugar. Tras informarles sus derechos, quedaron a disposición del Ministerio Público Federal junto con la droga asegurada.

La representación social integrará la carpeta de investigación y determinará la situación jurídica de los involucrados, así como su posible relación con alguna organización dedicada al traslado y distribución de drogas.