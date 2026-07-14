Por comer birria se intoxican 11 personas en Aguascalientes   

Tras consumir birria en dos sucursales de un establecimiento, 11 personas resultaron intoxicadas en el estado de Aguascalientes.

La Secretaría de Salud estatal señaló que, hasta el momento, no existe confirmación de que los casos hayan sido ocasionados por clembuterol u otra sustancia específica.

La autoridad sanitaria, en conjunto con el área epidemiológica, realiza una investigación para determinar el origen y la causa de los hechos, con base en evidencia científica y en los resultados de los análisis.

La intoxicación alimentaria se produce al ingerir agua o alimentos contaminados por bacterias, virus, parásitos o sus toxinas.

Los síntomas (náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal) suelen aparecer rápido y mejorar en pocos días.

El enfoque principal es prevenir la deshidratación reponiendo líquidos y electrolitos constantemente.