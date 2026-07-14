México y Francia celebran 200 años de lazos con billete de Lotería Nacional

En el marco del Día Nacional de Francia 2026 la Lotería Nacional presentó el billete conmemorativo del Sorteo Mayor No. 4023 para celebrar los 200 años de relaciones diplomáticas entre México y Francia.ional de Francia 2026 y con el objetivo de celebrar el vínculo de amistad y cooperación con México, la Lotería Nacional presentó el billete conmemorativo del Sorteo Mayor No. 4023, dedicado al Bicentenario de las Relaciones Diplomáticas entre ambos países.

La ceremonia fue encabezada por el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez; la embajadora de Francia en México, Delphine Borione, y la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón.

En su mensaje, el canciller destacó que, en tiempos difíciles para la geopolítica mundial, México y Francia hacen valer sus valores y principios.

“Vivimos un tiempo en el que conviene decirlo con serenidad, pero sin ambigüedad, lo que a veces se da por supuesto. En distintas latitudes, la democracia, la pluralidad y la tolerancia enfrentan presiones que no conocíamos hace apenas unos años.

“El desencanto, la polarización, la tentación de las respuestas sin matices y de los proyectos que buscan desandar el camino democrático. México y Francia comparten también una misma obligación. Creemos que la fortaleza de una nación se logra por su capacidad de albergar la diferencia sin romperse; que la pluralidad no es un obstáculo para gobernar, sino la condición misma de una vida pública sana, y que la tolerancia no es signo de debilidad, sino la forma madura de la convivencia entre quienes pensamos distinto”, resaltó.

El secretario Velasco recordó la visita del presidente Emmanuel Macron a México el año pasado, la cual dio un mayor impulso a la relación bilateral.

Actualmente, el comercio bilateral con Francia alcanzó los 6 mil 690 millones de dólares en 2025 y la inversión francesa acumulada en México superó los 14 mil millones de dólares.

Más de 700 empresas francesas operan en el país y generan 180 mil empleos directos, además de una derrama económica cercana a 700 millones de euros.

Quadratin

“Las sinergias entre el Plan México y la estrategia Francia abren un horizonte de inversión en energía, transporte y salud. Y la reciente firma del Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea añade un impulso decisivo para profundizar esa relación”, sostuvo.

En tanto, la embajadora Delphine Borione reconoció a México como organizador de la Copa Mundial de 2026 y lamentó que ambas selecciones hubieran quedado eliminadas, aunque destacó su desempeño.

“Hoy, en particular, a nuestros jugadores, ‘Les Bleus’, les quiero agradecer por este gran Mundial que tuvieron. Perdieron frente a nuestros queridos vecinos españoles y a ellos les deseamos lo mejor en la final.

“También quiero celebrar la extraordinaria trayectoria de la selección mexicana que, partido tras partido, logró unir a todo un pueblo e infundir un ímpetu de alegría y orgullo en México y más allá. México organizó con mucho éxito 13 partidos y ha sido un fantástico anfitrión de la Copa Mundial de futbol de 2026, deporte que representa una pasión compartida por ambos países”, aseveró.

Sobre la relación con México, destacó su papel como socio estratégico para Francia y la Unión Europea.

“A nuestros países los une el mismo espíritu del Siglo de las Luces. Compartimos los valores de libertad, humanismo y dignidad.

“Es cierto que nuestra historia tuvo algunos periodos turbulentos, pero supimos superarlos.

“Francia ama a México y este año celebramos dos siglos de relaciones tejidas por nuestros pueblos, intelectuales, artistas, científicos y empresarios, siempre con amistad y admiración recíprocas. Reafirmamos nuestro compromiso con el respeto al derecho internacional, el multilateralismo, la soberanía y los derechos humanos.”

Billete conmemorativo

Durante la ceremonia por el Día Nacional de Francia, celebrada en la residencia de la embajadora Borione, la directora de Lotería Nacional, Olivia Salomón, presentó el billete del Sorteo Mayor No. 4023, que se celebrará el martes 4 de agosto próximo, con un premio mayor de 21 millones de pesos en tres series y una bolsa repartible de 66 millones de pesos.

“Celebramos una amistad que ha sabido trascender generaciones, acercar a nuestros pueblos, enriquecer el intercambio de ideas y fortalecer una relación que mira al futuro con optimismo y cooperación.

“Este billete conmemorativo recorre México llevando consigo no solo la esperanza de un premio, sino también el mensaje de una amistad que, después de dos siglos, sigue construyendo futuro entre Francia y México.”

El billete cuenta con 10 diseños distintos que reúnen algunos de los sitios más representativos de Francia, como la Torre Eiffel, el Museo del Louvre y la catedral de Notre Dame.