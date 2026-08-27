Regidora está entre los detenidos en operativo contra extorsiones en Oaxaca

Los nueve integrantes de la Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca (ASAEO) fueron trasladados a la Ciudad de México tras el operativo realizado durante la madrugada en la ciudad de Oaxaca y municipios conurbados, confirmó la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO).

Entre los detenidos se encuentran integrantes con roles de liderazgo, entre ellos El Panda, El Cangrejo y La Italia, dentro de la ASAEO; otros serían escoltas y sicarios, de acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía.

Colocación de calcas de la ASAEO en mototaxis de la zona conurbada de Oaxaca. Especial

Uno de los hechos que habría originado la intervención de las autoridades está relacionado con un presunto intento de extorsión contra una empresa cementera nacional instalada en San Lorenzo Cacaotepec, Etla.

Las personas detenidas son Erick M. C., El Panda; la regidora de San Antonio de la Cal, Erika Suliana M. M.; Joel S. M., alias El Chompo; Óscar Alanís S. R., El Cangrejo; Julián C. S., El Gordo; Sharon Italia C. H., La Italia; José Antonio C. F., El Melón; Hugo Alberto G. Q., El Quechulpa, y Óscar A. G. A.

La fuerza de esta organización está en el control del servicio de mototaxis. Entre abril y mayo, la prensa local dio cuenta del proceso de afiliación de más de 500 mototaxis a la ASAEO, con la colocación de calcomanías (calcas) en las unidades de transporte autorizado para operar por la Secretaría del Transporte del Estado.

Este acto, conocido localmente como "pega de calcas", representa un proceso de afiliación, control o demostración de fuerza gremial. Asimismo, también una patente de corso, avalado por el gobierno del estado.

Una de las mujeres detenidas corresponde a Erika Suliana Muñozcano, regidora de Educación del municipio conurbado de San Antonio de la Cal, quien apenas el pasado 4 de agosto fue denunciada en redes por ordenar la detención y encarcelar a una mujer y sus dos menores hijas, aparentemente por el derribo de un árbol.

La presencia de una servidora pública entre las personas detenidas eleva la relevancia del caso, pues corresponderá a las autoridades ministeriales determinar si existe alguna responsabilidad penal y establecer la situación jurídica de cada una de las personas detenidas.