Extorsionadores de repartidores en CDMX tenían antecedentes penales

Cinco personas, presuntamente integrantes de una célula delictiva dedicada a extorsionar a repartidores por aplicación y obligarlos a distribuir narcóticos, fueron detenidas durante tres cateos realizados en las alcaldías Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo e Iztapalapa en la Ciudad de México.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los detenidos fueron identificados como Oswaldo “N”, de 44 años; Amalia Lizbeth “N”, de 28; Juan Carlos “N”, de 30; Nancy “N”, de 46; y Enrique “N”, de 41 años.

Según las investigaciones, Oswaldo “N” sería identificado como el presunto líder de la célula, la cual aparentemente exigía a conductores de motocicletas que trabajan mediante aplicaciones una cuota semanal de 700 pesos para permitirles realizar entregas de paquetes y alimentos en distintas zonas de la capital.

La droga

Además del cobro de las cuotas, los repartidores presuntamente eran obligados a transportar y distribuir dosis de droga en sus bolsas y mochilas de trabajo.

Las acciones fueron realizadas por policías de la SSC, en coordinación con agentes de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina, con apoyo de la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional.

Droga

Los operativos derivaron de investigaciones iniciadas luego de que el pasado 14 de agosto fueron detenidos cinco hombres señalados como posibles integrantes de esta organización.

A partir de trabajos de inteligencia, vigilancias fijas y móviles, las autoridades ubicaron tres inmuebles que presuntamente eran utilizados para actividades relacionadas con el narcomenudeo.

El primer cateo se realizó en un departamento de la calle Gorostiza, colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc, donde fue detenido Oswaldo “N”. En el inmueble se aseguraron una bolsa con aparente marihuana y 182 dosis de un polvo blanco con características similares a la cocaína.

La segunda intervención ocurrió en un domicilio de la calle Lago Onega, colonia Modelo Pensil, en Miguel Hidalgo. Ahí fueron detenidos Amalia Lizbeth “N” y Juan Carlos “N”. Los agentes aseguraron una bolsa con aparente marihuana, un paquete con una sustancia que podría ser crystal, 103 dosis de un polvo blanco con características de cocaína y dos teléfonos celulares.

El tercer cateo se efectuó en un predio de la calle Cerrada Santa María, colonia Magdalena Atlazopa, alcaldía Iztapalapa, donde fueron detenidos Nancy “N” y Enrique “N”.

En este lugar se localizaron 168 dosis de aparente cocaína, una bolsa con posible marihuana, otra con una sustancia similar al crystal y dos dispositivos telefónicos.

La SSC informó que, de acuerdo con la información obtenida durante las investigaciones, el hombre de 30 años cuenta con antecedentes por violencia familiar; la mujer de 46 años, por robo a transeúnte con violencia, y el hombre de 41 años, por robo agravado y amenazas.

Los cinco detenidos, junto con los objetos y sustancias aseguradas, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones.