Destaca Tere Jiménez crecimiento económico e inversiones en Aguascalientes

Durante 2024 la economía de Aguascalientes registró un crecimiento del 6 por ciento, seguido de un incremento del 2 por ciento en 2025 y un importante avance del 13 por ciento en el sector agrícola el año pasado.

Estos indicadores macroeconómicos y sectoriales fundamentan el entorno de estabilidad de la entidad, de acuerdo con los datos presentados por la gobernadora Tere Jiménez al encabezar la Asamblea del Consejo Local del Grupo Financiero Banorte.

El encuentro se llevó a cabo en las instalaciones de la empresa Microcart, dentro del Parque Industrial Chichimeco en Jesús María, donde directivos de la institución financiera presentaron el informe de resultados del último trimestre.

En este marco, la mandataria estatal enfatizó la corresponsabilidad con la iniciativa privada para consolidar el desarrollo local: “Aguascalientes va bien y va a ir mejor, porque para eso estamos, para trabajar, para seguir luchando, para seguir aportando porque el mejor programa social que podemos tener es el empleo y les quiero agradecer mucho por todo el empleo que generan”.

Las autoridades estatales expusieron también el avance de proyectos estratégicos como la conclusión del Distrito de Riego 001, además de acciones relativas a infraestructura, seguridad, salud, educación y vivienda.

Por su parte, Mauricio Duarte Rodríguez, director regional de Banorte, externó el respaldo institucional a la gestión local al calificar a Jiménez como una gobernante cercana al empresariado y sensible al desarrollo del estado.

Al evento asistieron representantes militares, funcionarios del gabinete económico y financiero, autoridades municipales y ejecutivos bancarios.