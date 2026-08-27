Golpean y exhiben a sujeto por intentar meterse en una casa ajena

Un hombre fue retenido por habitantes de la colonia Media Luna, en Ixmiquilpan, luego de que presuntamente fuera sorprendido cuando intentaba ingresar a un domicilio ubicado en la calle Francisco Zarco, en Hidalgo.

De acuerdo con reportes preliminares, los vecinos interceptaron al individuo y lo mantuvieron bajo su control durante varios minutos. Posteriormente, lo hicieron recorrer algunas calles de la colonia, mientras llevaba una cartulina con un mensaje en el que era señalado como presunto ladrón.

Durante la retención también se reportó que el hombre habría sido agredido físicamente. Ante la situación, elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar y asumieron la custodia del señalado.

El individuo fue trasladado ante la autoridad correspondiente, que deberá determinar su situación jurídica con base en los hechos y, en su caso, en la existencia de una denuncia por el supuesto intento de robo.

Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente que el hombre haya cometido algún delito ni se han proporcionado mayores detalles sobre su estado de salud.

Asimismo, las circunstancias de la retención y las posibles agresiones en su contra podrían ser revisadas por las autoridades, debido a que la investigación deberá establecer responsabilidades tanto por el presunto intento de robo como por los hechos ocurridos durante su retención.

Sujeto que fue golpeado y exhibido como un delincuente en Ixmiquilpan Foto: Especial

Captan en video violento ataque y robo a mujer

Días atrás, una mujer fue agredida físicamente y despojada de sus pertenencias mientras caminaba por una calle de la colonia 11 de Julio, en el municipio de Mineral de la Reforma, hecho que quedó registrado por una cámara de videovigilancia y cuya difusión provocó preocupación entre habitantes del sector.

En el video se observa que un hombre se acerca a la víctima, la somete con violencia y, tras forcejear con ella, le arrebata sus pertenencias antes de escapar del lugar.

El ataque ocurrió durante la noche en una vialidad de la colonia, donde vecinos señalaron que los robos y asaltos se han vuelto cada vez más frecuentes. Habitantes de la zona indicaron que en repetidas ocasiones han solicitado mayor vigilancia y recorridos preventivos por parte de las autoridades, al considerar que la inseguridad continúa en aumento.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas por este caso. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para identificar al agresor y determinar las circunstancias en las que ocurrió el ataque.