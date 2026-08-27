Huracán Priscila: 7 comunidades nahuas peligran por falta de dos puentes

A casi un año del paso del huracán Priscila, siete comunidades de la parte alta de este municipio enfrentan el riesgo de quedar incomunicadas durante la temporada de lluvias, debido a que el Puente Tenexco y el Puente Chochotla no fueron aprobados dentro del paquete federal de reconstrucción, reportaron pobladores.

La zona serrana concentra una tercera parte de la población municipal y depende de esos dos cruces para garantizar movilidad, acceso a servicios y salida de producción agrícola. En la parte alta viven 350 habitantes en la comunidad Tenexco; mil en Conquextla y mil 200 en Tecapa. En Apachitla viven 800 personas y en Chochotla, 200, mientras que en San Mateo son 280 los avecindados y en San Pablo, mil 100.

En conjunto, más de 4 mil 900 habitantes, principalmente pueblos originarios de la etnia náhuatl, dependen de los dos puentes que quedaron fuera de la autorización federal. Cada creciente del río corta el acceso a escuelas, centros de salud, comercios y rutas de abasto. La afectación alcanza cosechas, milpas, transporte escolar, comercialización de productos y atención de emergencias.

Mientras tanto, se aprobaron seis puentes para la parte baja del municipio. Comunidades como Xoxocapa, Limóntitla, Chihuahuan, Atempa y El Embocadero, entre otras, serán beneficiadas, pero ninguno corresponde a la zona alta, pese a que fue una de las más golpeadas por el huracán y donde los caminos se vuelven intransitables con las primeras lluvias.

Las comunidades piden que los dos puentes pendientes sean reconsiderados y que se atienda la vulnerabilidad estructural de la parte alta, donde la falta de infraestructura no solo limita la movilidad, sino que interrumpe derechos básicos de miles de habitantes indígenas.