Evelyn Salgado da banderazo a la primera etapa del Sistema Sanitario de Puerto Marqués

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, puso en marcha la primera etapa del Sistema Sanitario en Puerto Marqués, Acapulco, mediante una inyección de recursos estatales de 20 millones de pesos que beneficiará de manera directa a 10 mil 564 habitantes. Con esta obra, la administración estatal acumula una inversión superior a los 142 millones de pesos durante 2026, canalizados a diversas acciones de infraestructura hídrica, drenaje pluvial, desazolve de canales y saneamiento integral en el municipio.

Al encabezar el inicio de los trabajos en compañía de pobladores y comerciantes, la mandataria reafirmó el compromiso del Ejecutivo estatal para dotar a la zona de infraestructura duradera y digna. "Hoy vengo a decirles estamos cumpliendo.

Vengo a entregar estas promesas que hoy son hechos", enfatizó Salgado Pineda al destacar el esfuerzo continuo para potenciar la recuperación de la economía turística local. Asimismo, la titular del Ejecutivo remarcó la visión social del proyecto: "Queremos un Acapulco con servicios dignos y con mejores condiciones para seguir creciendo.

Un Acapulco con avance, pero que no deje a nadie atrás y no deje a nadie fuera". Las especificaciones técnicas a cargo de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero prevén la colocación de 625 metros de tubería de 12 pulgadas y una red de atarjeas con más de dos mil metros de tubería de alta densidad de 10 y 8 pulgadas, además de 415 descargas domiciliarias y 92 pozos de visita proyectados para garantizar una vida útil superior a 50 años.

Durante la presentación, autoridades y beneficiarios locales subrayaron que esta intervención integral resolverá problemáticas históricas de anegaciones y mejorará sustancialmente las condiciones de salud e imagen urbana de la comunidad.