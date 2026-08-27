Angela Davis representa las luchas de quienes históricamente no han sido escuchados: Mojica Morga

La consejera nacional de Morena, Beatriz Mojica Morga, destacó el reconocimiento internacional otorgado a la filósofa, activista y académica estadounidense Angela Davis, a quien la jefa de Gobierno, Clara Brugada, entregó las llaves de la Ciudad de México en el Palacio del Ayuntamiento.

En el contexto del evento, Mojica Morga expuso que la discriminación por el color de piel continúa siendo uno de los principales obstáculos para acceder a oportunidades laborales y escalar socialmente. Ante este panorama, subrayó la urgencia de profundizar la agenda social en un país donde persiste el racismo y el clasismo, así como la necesidad de combatir activamente estas dinámicas imperiales.

Durante su intervención, la activista afromexicana enfatizó la trascendencia de Davis como un referente global en la defensa de los derechos humanos y la transformación de los sistemas carcelarios, al llevar estas causas al análisis teórico y a la literatura académica.

Asimismo, celebró la política institucional de la capital para honrar a liderazgos femeninos de la región, recordando la reciente visita de Francia Márquez, vicepresidenta de Colombia. Mojica Morga señaló que, aunque las mujeres afrodescendientes han conquistado espacios de representación, resulta indispensable mantener vigentes las luchas antirracistas y feministas.

Finalmente, la consejera nacional sostuvo que la propia Angela Davis reconoció los avances institucionales de México, representados en las figuras de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la jefa de Gobierno, Clara Brugada. Al respecto, afirmó que la administración federal ha abierto las puertas a las mujeres de par en par, consolidando una fuente de fortaleza y esperanza para las mexicanas de todas las edades.