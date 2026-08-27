Semar detiene a 10 extorsionadores en Oaxaca

Elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) ejecutaron de manera simultánea 21 órdenes de cateo en diversos domicilios, lo que permitió la detención de 10 personas presuntamente vinculadas con una célula delictiva dedicada al cobro de cuotas, extorsiones y ocupación ilegal de predios en Oaxaca.

Las acciones se realizaron como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y derivaron de investigaciones relacionadas con la operación de grupos criminales en distintos puntos de la entidad, en coordinación con personal de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Durante los operativos fueron capturados 10 presuntos integrantes de la organización investigada. De acuerdo con la información oficial, el grupo estaría relacionado con actividades de extorsión, exigencia de pagos ilícitos y la invasión de terrenos.

De acuerdo con la información oficial, el grupo estaría relacionado con actividades de extorsión, exigencia de pagos ilícitos y la invasión de terrenos. Cortesía

En los inmuebles intervenidos, las autoridades también aseguraron seis armas de fuego, cuatro de ellas largas y dos cortas, las cuales quedaron bajo resguardo ministerial como parte de las investigaciones.

Tras las detenciones, los agentes informaron a las personas capturadas sobre sus derechos y posteriormente las trasladaron, junto con las armas y demás indicios asegurados, ante la autoridad correspondiente para integrar las investigaciones y determinar la situación jurídica de los 10 detenidos, así como establecer su posible participación en otros hechos delictivos registrados en Oaxaca.