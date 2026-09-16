Refuerzan vigilancia por brote de sarampión en hospital de Xalapa; reportan 16 casos y 2 muertes

La Secretaría de Salud federal (Ssa) confirmó 16 casos de sarampión relacionados con un brote detectado en el Centro Estatal de Cancerología (CECan), en Xalapa, Veracruz, además de dos casos que permanecen pendientes de resultado.

De acuerdo con el corte de las 08:00 horas del 15 de septiembre, de los 16 casos confirmados, 12 corresponden a personal de salud, tres a pacientes y uno a un familiar de un paciente.

La dependencia informó que entre los casos confirmados se han registrado dos defunciones. Una corresponde a una paciente de 10 años que se encontraba bajo tratamiento por linfoma no Hodgkin. El segundo fallecimiento corresponde a un paciente de 22 años, cuyo caso se encuentra pendiente de dictaminación, prevista para el próximo 17 de septiembre.

Secretaría de Salud envía brigada a Xalapa

Ante la situación, la Secretaría de Salud, mediante la Dirección General de Epidemiología (DGE) y el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA), desplegó personal especializado en Xalapa para reforzar la respuesta ante el brote.

Las autoridades buscan profundizar la investigación epidemiológica, supervisar las medidas implementadas y fortalecer las acciones de vigilancia, vacunación, prevención y control, con el objetivo de interrumpir las cadenas de transmisión.

Actualmente se mantiene una búsqueda activa de casos, así como el seguimiento de las personas contagiadas y de sus contactos. También se realiza la identificación de posibles cadenas de transmisión y vigilancia permanente dentro de la unidad médica.

La dependencia recordó que la vacunación contribuye a reducir la transmisión del sarampión y a proteger a la comunidad. Cuartoscuro

Como parte de las acciones de prevención, la Secretaría de Salud informó que en México se han aplicado más de 36 millones de vacunas contra el sarampión, mientras que aproximadamente 1.5 millones corresponden al estado de Veracruz.

La entidad cuenta actualmente con un inventario de más de 260 mil vacunas disponibles, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades sanitarias.

La Secretaría de Salud señaló que mantendrá una vigilancia activa y reforzada para identificar oportunamente nuevos casos y cortar posibles cadenas de transmisión.

Llaman a mantener la vacunación al día

Ante el brote registrado en Xalapa, las autoridades sanitarias hicieron un llamado a la población a mantener actualizado su esquema de vacunación, particularmente como una medida de protección para niñas y niños y para las personas que pueden presentar un mayor riesgo de complicaciones.

La dependencia recordó que la vacunación contribuye a reducir la transmisión del sarampión y a proteger a la comunidad.

Asimismo, la Secretaría de Salud mantendrá presencia y seguimiento directo en Veracruz, en coordinación con las autoridades estatales, y aseguró que continuará informando sobre la evolución del brote y las acciones implementadas para su control.