Río Calabozo vuelve a cortar el paso y afecta a 18 comunidades de Huautla

Por tercera ocasión, la creciente del río Calabozo provocó daños en el puente-vado provisional de Tamoyón I interrumpiendo el tránsito hacia 18 comunidades del municipio de Huautla.

De acuerdo con los reportes, las lluvias registradas durante el fin de semana elevaron nuevamente el caudal del río, cuya corriente afectó la estructura pese a los trabajos de reforzamiento realizados previamente con tubos de concreto, grava y concreto hidráulico.

La interrupción del paso dificulta la movilidad de habitantes de Banderas, Tzocohuijapa, Huitzotlaco, Pepeyoca, Aquetzpalco, La Mesa, Chalacuaco, Ahuatitla, Axtitla, Cuapantla, Piltepeco, Zacatipa, Acatepec, Huemaco, El Lindero, La Loma, Tamoyón II y Tamoyón I.

De acuerdo con los reportes, las lluvias registradas durante el fin de semana elevaron nuevamente el caudal del río. Especial

Entre los sectores directamente afectados se encuentran estudiantes, comerciantes y productores agrícolas, quienes dependen de esta vía para trasladarse y desarrollar sus actividades cotidianas.

Los daños registrados vuelven a poner de manifiesto la vulnerabilidad del paso provisional ante las crecientes del río, luego de que la infraestructura ya hubiera resultado afectada en dos ocasiones anteriores.

Habitantes de las localidades afectadas han planteado la necesidad de una solución permanente que permita mantener la comunicación durante la temporada de lluvias y evitar nuevas interrupciones en el acceso a las comunidades.