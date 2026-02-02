Reforma electoral, abierta al debate; Rosa Icela se reúne con morenistas

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que la reforma electoral que presentará la Presidencia de la República estará abierta a debate.

Rosa Icela dijo que enviarían un proyecto de reforma electoral que estaría absolutamente. Así lo dijo, ¿eh?, absolutamente abierto al debate, a correcciones, adiciones, mejoras”, informó el morenista Javier Corral.

En tanto, el verdeecologista Manuel Velasco comentó que esperarán la presentación formal de la iniciativa, pero que después de escuchar los posicionamientos públicos del PAN y de Movimiento Ciudadano es evidente que temas como los plurinominales estarán a debate.

El recién estrenado coordinador de los senadores de Morena, Ignacio Mier, aseguró que la reforma electoral debe incluir “primero, que se garantice la representación de las mayorías, que se conoce como representación proporcional, que se garantice la voluntad mayoritaria, pero que se respete la voz de quienes votaron por el partido o la coalición mayoritaria y eso es algo que de origen ha defendido nuestro movimiento y que lo vamos a hacer valer”.

Entrevistados en la Cámara de Diputados, donde acudieron a la apertura del segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, los senadores del oficialismo dejaron ver que la posición del gobierno federal en torno a la reforma electoral no es de imposición, sino de diálogo.

Incluso partidos de oposición, como Acción Nacional, escuchaba que estaban abiertos a discutir el tema de cambiar el método de elección (plurinominales) y nosotros estamos abiertos a dialogar y a buscar la mejor reforma. Primero es importante recibir la propuesta definitiva y creo que se está en ese proceso.

Estamos abiertos a discutir una reforma electoral que sea en beneficio de México, que sea incluyente, que se escuchen a todas las fuerzas que están representadas en el Congreso de la Unión y que sea una reforma de avanzada. Todavía es un camino largo. No vemos con malos ojos el escuchar y mantenernos abiertos al diálogo, pero eso no quiere decir que vayamos a estar de acuerdo con una propuesta que no vaya en beneficio de la democracia”, dijo Manuel Velasco.

Unos momentos antes de la apertura del periodoordinario de sesiones en la Cámara de Diputados, la secretaria de Gobernación se reunió con los senadores de Morena.

El periodo ordinario de sesiones comenzó en la Cámara de Diputados con una sesión ordinaria relámpago, para aprobar el acuerdo que le permitirá desarrollar una sesión solemne para conmemorar el aniversario de la Constitución Política Mexicana.

Pero será el martes cuando los diputados federales y el Senado comiencen formalmente el trabajo ordinario de sus plenos para aprobar reforma como los jueces sin rostro y elegir funcionarios como el nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación.

“SEGUIMOS FIELES A LOS PRINCIPIOS”

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, compartió el gusto que le generó estar presente en la plenaria de los senadores de Morena ayer domingo.

Desde redes sociales, la funcionaria federal aseguró que el movimiento de la Cuarta Transformación de México seguirá fiel a sus principios democráticos.

Nos dio mucho gusto asistir a la reunión plenaria del grupo mayoritario en el@senadomexicano, @MorenaSenadores, con quienes coincidimos en seguir fieles a los principios humanistas del movimiento para avanzar juntos en la construcción de una auténtica democracia y un #México donde prevalezcan la justicia, la igualdad y la prosperidad compartida” escribió Rodríguez.

Isabel González

cva*