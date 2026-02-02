Incendian 15 vehículos en Guadalajara; no se reportan víctimas

Durante la madrugada de ayer se reportó el incendio simultáneo de al menos seis vehículos en las colonias Moderna y Mexicaltzingo, y otros nueve en otro punto.

El primer incidente fue el incendio de un vehículo tipo Vento. Posteriormente, las autoridades recibieron el reporte de otro vehículo. Más tardes hallaron dos unidades en llamas, una RAV4 y otro Vento.

En la calle Rayón, otros dos vehículos fueron incendiados.

Se trata de un Thunderbird y una Blazer de modelo atrasado; únicamente se registró afectación en la parte delantera del Thunderbird y en la parte trasera de la Blazer”.

En este caso, fue el propio propietario quien sofocó las llamas.

Horas más tarde, durante la mañana, se reportó el incendio de otros nueve autos al interior de un negocio en la colonia Ferrocarril.

Se procede a realizar una entrada forzada, percatándonos de entre ocho y nueve vehículos en conflagración. Nuestro personal realizó el ataque y la extinción del fuego”.

No se reportaron personas lesionadas y se desconoce si este último incendio tiene relación con los hechos registrados durante la madrugada.

SE QUEMAN MOTOS Y AUTO

Un incendio consumió por completo una camioneta, dos motocicletas y la estructura metálica del área donde se originó el siniestro en la colonia Álvaro Obregón, municipio de Santiago Tulantepec, Hidalgo. Se presume que el estallido estuvo relacionado con un tanque de gas.

EXIGEN JUSTICIA POR ASESINATO DE DOS MUJERES EN COLIMA

Familiares y amigos de la tía y la prima del secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, exigieron justicia y pidieron a la Fiscalía del Estado realizar su trabajo para esclarecer el homicidio de ambas mujeres.

Las peticiones se hicieron ayer durante los funerales y el sepelio realizados en la capital colimense, en un ambiente de duelo y reclamo por el crimen ocurrido el sábado.

El titular de la SEP estuvo presente durante los servicios fúnebres, acompañado por su hermano, el diputado ecologista Felipe Delgado, quien señaló que por ahora la familia no ha revisado la carpeta de investigación, debido a que se encuentran concentrados.

No obstante, el legislador federal subrayó que la noticia fue un duro golpe para la familia: “Muy sorpresiva y muy dramática”.

