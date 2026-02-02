Peludos alivian salud emocional en el AIFA; aportan seguridad y calma en la terminal

Mamut, Marshall, Delta y Tacho son integrantes del Escuadrón Canino del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), con una misión muy diferente a detectar armas, drogas, explosivos u otros artefactos que pongan en riesgo a los pasajeros y las operaciones de la terminal.

La tarea de los cuatro cachorros desde noviembre del año pasado es velar por la seguridad de los pasajeros, pero por su seguridad emocional, de hecho, el nombre oficial de esta unidad es Escuadrón Canino de Acompañamiento y Apoyo Emocional del AIFA.

El bulldog francés es Mamut, Marshall es un samoyedo, el salchicha es Delta y Tacho es un labrador retriever, este último no trabajó el jueves por estar en revisión con el veterinario.

Aquí lo que buscamos, más que nada, son perros cariñosos, dóciles, que al momento de tener contacto con las personas sea de una manera muy cariñosa, muy afectuosa y lograr paz mental con las personas”, explicó el teniente de la Guardia Nacional Francisco Neftalí Vargas Castro, responsable de este escuadrón.

ESTRÉS Y MIEDO

Estudios de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés) establecen que hasta 80% de los usuarios de una terminal aérea pueden presentar síntomas de estrés, ansiedad y temor antes de abordar un vuelo.

Llegar a tiempo para abordar, tener toda la documentación, pasar sin problemas los filtros de revisión; el tráfico o la distancia para llegar a la terminal; condiciones del clima y el miedo a volar son algunas de las causas que impactan en el estado de ánimo del usuario.

Mamut, Marshall y Delta recorren, con sus entrenadores, elementos de la Guardia Nacional, los pasillos y las salas de última espera del AIFA, ahí en donde el estrés se acumula, antes de subir a un avión.

Los pasajeros reportan que interactuar con los perros les ayuda a tranquilizarse antes de volar, especialmente ante el cansancio. Fotos: Karina Tejada

Anais Martínez viajó de Guadalajara, Jalisco, a La Paz, Baja California, en un vuelo de conexión que comenzó la madrugada del jueves.

Salimos a las tres de la mañana, nosotros, de Guadalajara y vamos a volar a La Paz hasta las tres y media de la tarde; sí, venimos bien cansados y como yo tengo también un perrito, un pug, me llamó mucho la atención y como que ya quiero llegar a mi casa a ver al mío”, comentó Martínez, luego de compartir con Mamut.

Tocarlos es muy suave, son muy suaves, cariñosos y son muy tiernos”, dijo Dante Alejandro, de siete años, luego de estar con el escuadrón.

El teniente Vargas Castro, también comandante de la Sección Canófila del Segundo Batallón de Seguridad de Instalaciones Aeroportuarias de la Guardia Nacional, explicó que los canes se estresan al cumplir su misión, por lo que reciben cuidados especiales.

Les damos, en el área donde están alojados, en la Sección Canófila, ahí tienen un área de esparcimiento muy amplia, tienen todos los servicios para su cuidado, su alimentación, su atención médica”, apuntó.

cva