Defensa formaliza relevo en Subsecretaría, Oficialía Mayor y Guardia Nacional

En una ceremonia que será encabezada por su titular, el general secretario Ricardo Trevilla Trejo, se formalizarán los cambios de los nuevos responsables en la Subsecretaría, en la Oficialía Mayor y en la Guardia Nacional de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

El general Guillermo Briseño Lobera es el comandante de la corporación de seguridad. Fotos: Especial

El general Enrique Martínez López asumió el cargo de subsecretario de la Defensa. Fotos: Especial

Desde el inicio de año, el general de División de Estado Mayor Enrique Martínez López asumió el cargo de subsecretario de la Defensa Nacional, en sustitución del general Enrique Covarrubias López, quien en abril pasa a situación de retiro, por cumplir 65 años.

Este cambio en la estructura de la dependencia generó otras sustituciones, ya que el general Hernán Cortés Hernández dejó la comandancia de la Guardia Nacional, para sustituir a Martínez López como oficial mayor de la Defensa.

Finalmente, desde los primeros días de 2026, el general Guillermo Briseño Lobera se desempeña como comandante de la corporación de seguridad de la Defensa.

La ceremonia de toma de protesta, posesión al cargo y protesta de bandera se realizará a las 9:00 horas de mañana, en la Plaza de la Lealtad de la sede de la dependencia, encabezada por el general secretario Trevilla Trejo y todo el Estado Mayor de la Defensa.

De acuerdo con sus hojas de servicios, el general Martínez López ocupó las comandancias en zonas militares en regiones conflictivas como Apatzingán, Michoacán, y Chilpancingo, Guerrero; entre otros cargos fue agregado militar adjunto en las embajadas de México en Alemania y Polonia.

El nuevo oficial mayor de la Defensa, ha estado a cargo del Estado Mayor del Cuerpo de Fuerzas Especiales y de comandancias en zonas militares de Colima y Campeche; además, ha ocupado cargos especializados en contrainteligencia por contar con cursos de antiterrorismo.

BUSCAN MIL AGENTES A MINEROS PLAGIADOS

El gobernador Rubén Rocha anunció el despliegue de más de mil elementos de las fuerzas federales, con apoyo de aeronaves, en busca de los 10 mineros desaparecidos en el municipio serrano de Concordia.

El operativo de búsqueda se intensificó ayer, con el apoyo de mil 190 elementos, entre ellos 800 del Ejército, 270 de Fuerzas Especiales, 100 de la Guardia Nacional y 20 ministeriales, además de tres helicópteros artillados y dos aviones tipo T6C-Texan.

Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y del general Ricardo Trevilla, secretario de Defensa, a partir de hoy (ayer) se refuerza de manera importante el operativo de búsqueda de los mineros desaparecidos en el municipio de Concordia”, anunció en sus redes sociales.

El 23 de enero, los mineros se encontraban en un campamento denominado La Clementina, donde habrían llegado hombres armados y se los llevaron por la fuerza; desde ese momento se ignora su paradero.

Al día siguiente, la apoderara legal de la empresa canadiense Viszla Silver interpuso una denuncia en la Fiscalía estatal, pero no había trascendido la información hasta que los familiares de los trabajadores comenzaron a difundir sus fotografías en redes sociales, varios días después.

Autoridades locales señalaron haber realizado un cateo el 27 de enero, relacionado con la desaparición de los mineros, pero no dieron a conocer el lugar preciso y los resultados obtenidos en el mismo.

Algunos de los trabajadores provienen de otras entidades y, hasta el momento, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa sólo ha difundido las fichas de seis de los diez mineros.

Después de darse a conocer la denuncia, la empresa Viszla Silver anuncio la suspensión temporal de ciertas actividades en el sitio como una medida de protección para el resto de sus trabajadores.

-Jesús Bustamante

cva*