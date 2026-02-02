Amplía SEP cobertura universitaria para BC

La Secretaría de Educación Pública anunció una serie de acciones para fortalecer el sistema educativo en Baja California, entre las que destacan inversiones en infraestructura, ampliación de la cobertura universitaria y programas de becas

Durante una gira de trabajo en la entidad, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que se destinarán 56 millones de pesos para ampliar la cobertura de la Universidad Intercultural de Baja California.

Destacó la inauguración de la primera etapa de la Unidad Académica Tijuana de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, institución que actualmente cuenta con 2 mil 594 estudiantes.

ACELERAN BIOSENSOR COLOIDAL

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) avanza en el desarrollo de un biosensor que podría transformar el diagnóstico de la infección por Helicobacter pylori, bacteria asociada con gastritis crónica, úlceras y cáncer de estómago, al ofrecer una prueba accesible, rápida y no invasiva.

Según la tecnología que se desarrolla en el Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada (CIBA) Tlaxcala, el biosensor coloidal, que se encuentra en una solución líquida, permitiría obtener resultados en cuestión de minutos y evitar pruebas invasivas como las biopsias.

–Laura Toribio