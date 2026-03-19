Reforma al Código Fiscal brinda mayor certeza: Ramírez Cuéllar

El vicecoordinador de la bancada de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, al expresar su respaldo a la iniciativa de reforma al artículo 141 del Código Fiscal de la Federación, enviada este miércoles por la presidenta Claudia Sheinbaum a la Cámara de Diputados, el vicecoordinador de la bancada de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, confió en que es un paso importante para fortalecer la seguridad jurídica, reducir la carga administrativa sobre las empresas y generar condiciones más favorables para la inversión productiva en el país.

El objetivo, explicó, es mejorar los mecanismos de recaudación para hacerlos más eficientes, garantizando al mismo tiempo los derechos de las personas contribuyentes.

En este sentido, destacó el diputado Ramírez Cuéllar, la iniciativa reconoce que la seguridad jurídica no es contraria a la eficacia fiscal, sino una condición necesaria para su fortalecimiento.

Explicó el legislador que la propuesta plantea recuperar la flexibilidad en las modalidades que se tienen para garantizar el interés fiscal, eliminando la obligación de demostrar la imposibilidad de optar por otras alternativas.

El parlamentario explicó que la reforma otorga un esquema de mayor flexibilidad para las personas contribuyentes, permitiendo que elijan el mecanismo que mejor se adapte a su situación económica.

Ramírez Cuéllar señaló que este cambio permitiría disminuir la presión fiscal indirecta que enfrentan las empresas, particularmente en situaciones en las que los créditos fiscales son impugnados y aún no existe una resolución definitiva.

“Un sistema tributario más predecible y con reglas claras, es fundamental para generar confianza y detonar nuevas inversiones”, afirmó.

El vicecoordinador de la bancada mayoritaria destacó que al facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y reducir la litigiosidad, se crea un entorno más propicio para el desarrollo de las actividades productivas.

Esto, previó, permitirá que las empresas mantengan liquidez, continúen invirtiendo y generen empleos, lo que se traduce en crecimiento económico con bienestar.