Recuperan la posesión del Museo Nacional de Tequila

GUADALAJARA.– El gobierno de Jalisco recuperó la posesión legal del Museo Nacional del Tequila, el cual permanecía cerrado debido al mal uso del inmueble por parte del exalcalde Diego Rivera, quien fue detenido por presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

El gobernador del estado, Pablo Lemus, anunció la recuperación del recinto e informó que se invertirán 15 millones de pesos en su remodelación. Estas acciones se realizarán en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Fiscalía General de la República (FGR), institución que aún mantiene aseguramientos en algunas secciones del edificio.

Para su reactivación, se proyectan exposiciones itinerantes diseñadas para que tanto habitantes como turistas conozcan la historia y el proceso de elaboración de la bebida emblemática de Jalisco.

“Hoy recuperamos para el gobierno del estado de Jalisco la operación de este museo. La propiedad ha sido siempre del Estado; sin embargo, se le había otorgado la operación en comodato al municipio de Tequila, señaló.

Los trabajos de rehabilitación buscan que el museo esté operando plenamente para el Mundial de Futbol 2026. Se espera que en las próximas semanas la FGR retire los sellos de clausura.