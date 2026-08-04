Operación Sable deja mil 560 detenidos y decomisos en cinco entidades

La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) detuvo a mil 560 personas durante los operativos realizados del 29 de junio al 31 de julio de 2026 como parte de la Operación Sable y de las tareas de apoyo a corporaciones de seguridad pública.

Las acciones se desarrollaron en Puebla, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México y Estado de México, donde personal naval participó en despliegues coordinados con autoridades de los tres órdenes de gobierno.

De acuerdo con el balance de la institución, durante ese periodo fueron inspeccionados 297 vehículos y quedaron bajo resguardo 46 inmuebles presuntamente relacionados con actividades ilícitas.

En los distintos operativos también fueron asegurados 947 mil 853 pesos y 2 mil 820 dólares estadounidenses.

El despliegue permitió sacar de circulación 111 armas de diversos calibres, mil 506 cartuchos útiles, 27 cargadores y tres granadas, material que fue puesto a disposición de las autoridades competentes para la integración de las investigaciones correspondientes.

En materia de sustancias ilícitas, la Marina reportó el aseguramiento de aproximadamente 847 gramos y 662 dosis de una sustancia con características similares a la metanfetamina.

También fueron decomisados 22 kilogramos y 570 dosis de mariguana, además de 62 kilogramos y 844 dosis de una sustancia con características semejantes a la cocaína.

A estos aseguramientos se sumaron 411 gramos y mil 257 dosis de una sustancia conocida como cristal.

Como parte de los recorridos y revisiones efectuados en las cinco entidades, el personal naval retiró 71 cámaras de videovigilancia instaladas de manera irregular, conocidas como "cámaras parásitas", presuntamente utilizadas para monitorear los movimientos de las fuerzas de seguridad.

La Semar agregó que, durante el mismo periodo, fueron asegurados aproximadamente 59 mil 173 litros de hidrocarburo de procedencia presuntamente ilícita.

Las personas detenidas, junto con las armas, sustancias, vehículos, inmuebles, dinero y demás objetos asegurados, fueron puestas a disposición de las autoridades ministeriales competentes para determinar su situación jurídica.