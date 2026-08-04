Trabajador muere al caer desde siete metros de altura; reforzaba una viga

Un trabajador murió y otro más resultó gravemente herido luego de caer de una altura aproximada de siete metros mientras realizaban labores de soldadura en una obra en construcción en Apodaca, Nuevo León.

El accidente se registró a las 11:35 horas de este martes en el cruce de las avenidas Diego Díaz de Berlanga y Meridiano, en la colonia Paseos de Apodaca.

De acuerdo con las autoridades, ambos empleados se encontraban reforzando una viga metálica al interior de una bodega sin razón social cuando una mala maniobra provocó el colapso de la estructura sobre la que laboraban.

Tras el desplome, los dos hombres cayeron desde una altura aproximada de siete metros, por lo que compañeros de trabajo del mismo sitio interceptaron a elementos de la Policía de Proximidad de Apodaca que patrullaban la zona para solicitar auxilio urgente.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Apodaca, Policía municipal y paramédicos de "Mi Ambulancia", quienes iniciaron las maniobras de atención prehospitalaria.

A su llegada, los rescatistas confirmaron que uno de los trabajadores, un hombre de 47 años de edad, ya no contaba con signos vitales debido a las lesiones que sufrió tras el impacto.

El segundo obrero fue estabilizado en el lugar por los paramédicos y posteriormente trasladado de urgencia al Hospital Metropolitano, donde permanece bajo atención médica debido a la gravedad de sus lesiones.

Las autoridades no dieron a conocer la identidad de ninguna de las dos personas involucradas en el accidente.

Luego de confirmarse el fallecimiento, el área fue acordonada para preservar la escena mientras arribaban agentes ministeriales y personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales para realizar las diligencias correspondientes.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones también acudieron al lugar para iniciar las indagatorias que permitan esclarecer cómo ocurrió el accidente y determinar si existieron omisiones en las medidas de seguridad durante los trabajos.

Como parte de las investigaciones también se revisarán las condiciones en las que se realizaban las labores de soldadura, así como el estado de la estructura que colapsó, con el fin de establecer las causas del accidente laboral.

El caso quedó a disposición de las autoridades competentes, quienes continuarán con las investigaciones para deslindar responsabilidades y determinar si la obra cumplía con las medidas de seguridad necesarias para este tipo de trabajos en altura.

Queda inconsciente tras agresión en partido de futbol

Por Ada Rodríguez

Un hombre fue atacado hasta el punto de perder el conocimiento mientras se encontraba en un partido de futbol en la colonia Croc del municipio de Monterrey, Nuevo León.

Los hechos tuvieron la mañana de este domingo en el campo de futbol de pasto sintético denominado "El Rehilete", ubicado sobre la avenida Los Profesionistas, de acuerdo a ABC Noticias.

De acuerdo con los testigos, el hombre herido identificado como Javier es jugador del equipo Pegasos y la agresión se dio mientras se encontraba en la banca, donde fue increpado por un jugador del equipo contrario de quien solo se mencionó que portaba el jersey con el número 23.

Se reportó que este hombre se dirigió hacia Javier y comenzó golpearlo con los puños y que incluso logró derribarlo, lo cual provocó que Javier no tuviera posibilidad alguna de defenderse.

Un segundo integrante del equipo Tanques llegó hacia donde se encontraba Javier y aprovechó que este se encontraba indefenso para darle una patada directamente en el rostro, lo cual provocó que Javier perdiera el conocimiento.

Al ver la agresión, se pidió auxilio al número de emergencias 911, quienes enviaron dos patrullas municipales, así como una unidad de la Cruz Roja.

Paramédicos brindaron los primeros auxilios a Javier y, posteriormente, se determinó que debía ser trasladado a un hospital privado de la localidad para recibir atención médica más especializada.

Tras la agresión, integrantes del equipo Tanques al que pertenecen los dos agresores de Javier huyeron del lugar a bordo de distintos vehículos.

Las personas afectadas interpusieron una denuncia de la agresión hacia Javier ante el Ministerio Público y solicitaron que se inicia con la carpeta de investigación correspondiente.

Hasta ahora se desconoce cuál es el estado de salud de Javier, por lo que los afectados solicitaron que se solicite al hospital el expediente clínico, certificado médico y diagnóstico de ingreso de la víctima.