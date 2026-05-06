Recibe Mazatlán al crucero “Navigator of the Seas”, primero del mes con más de 3 mil 700 turistas

El puerto de Mazatlán recibió este miércoles al crucero “Navigator Of The Seas”, procedente de Los Cabos, Baja California, y que transporta a más de 3 mil 700 turistas y a mil 246 tripulantes. Con ello se marca el inicio de la actividad naviera de mayo.

Excélsior

Los visitantes disfrutaron de la experiencia que ofrece Mazatlán, entre el puerto, playas, gastronomía y claro, la calidez de la gente. El “Navigatos Of The Seas” es el primero de seis cruceros que llegarán al puerto durante mayo. En ese sentido, se espera la llegada de más de 22 mil cruceristas, que se traduce en una derrama económica de 35 millones de pesos para el destino.

La secretaria de turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, destacó que la llegada de estos cruceros y las cifras de visitantes son un reflejo de la confianza que tienen las líneas navieras internacionales en Mazatlán al integrarlo como uno de sus principales destinos en sus itinerarios.

Excélsior

En lo que va del año, Mazatlán ha recibido a 64 cruceros y a más de 229 mil visitantes internacionales. Además, se ha registrado una derrama económica acumulada superior a los 367 millones de pesos. De esta manera, el puerto se consolida como un destino confiable para el turismo en el Pacífico mexicano.