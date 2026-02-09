Aseguran que se intenta cobrar por un trámite gratuito que ya contempla la Ley Agraria

y comuneros del Estado de México manifestaron su rechazo al Programa Nacional del Testamento Agrario, que promueve el pago por un servicio que ya contempla la Ley Agraria de manera gratuita a cargo del Estado.

La legislación prevé desde hace años la lista de sucesión, mecanismo mediante el cual los dueños de la tierra pueden designar a sus sucesores (herederos), sin costo alguno, depositando el documento con sus nombres ante el Registro Agrario Nacional (RAN).

A partir de la firma de un convenio entre la Procuraduría Agraria y el Colegio Nacional del Notariado Mexicano, ahora se busca formalizar la voluntad sucesoria mediante una escritura pública registrada ante un notario, lo que para ejidatarios y comuneros representa un gasto innecesario y una desviación de la función pública.

De acuerdo a analistas del sector, el impacto financiero del esquema es muy oneroso, ya que en caso de que 1.8 millones de ejidatarios y comuneros, tuvieran que hacer un testamento y cada uno desembolsara mil pesos para el pago del notario, partiendo de una cifra conservadora, la transferencia aproximada sería de mil 800 millones de pesos hacia el gremio notarial.

Este monto no fortalece a las instituciones públicas ni mejora la atención territorial, sino que traslada recursos de comunidades rurales —muchas en situación de vulnerabilidad— hacia un servicio privado, cuando el Estado ya cuenta con un procedimiento gratuito plenamente validado", manifestaron.

Sustento Legal

El artículo 17 de la Ley Agraria establece que el ejidatario tiene la facultad de designar a quien deba sucederle en sus derechos sobre la parcela, con el simple hecho de formular una lista depositada en el Registro Agrario Nacional (RAR), en la que consten los nombres de las personas y el orden de preferencia tras su fallecimiento.

Para ello podrá designar al cónyuge, a la concubina o concubinario, en su caso, a una de las hijas o uno de los hijos, a uno de los ascendientes o a cualquier otra persona", señala.

En tanto, el artículo 18, establece que cuando el ejidatario no haya hecho designación de sucesores, o cuando ninguno de los señalados en la lista pueda heredar "por imposibilidad material o legal, los derechos agrarios se transmitirán de acuerdo con el siguiente orden de preferencia:

I. Al cónyuge;

II. A la concubina o concubinario;

III. A una de las hijas o uno de los hijos del ejidatario;

IV. A uno de sus ascendientes; y

V. A cualquier otra persona de las que dependan económicamente de él".

En la página de Facebook de la Procuraduría Agraria existen decenas de comentarios en contra del llamado Programa Nacional del Testamento Agrario, y la carga económica que representaría para ejidatarios y comuneros.

(https://www.facebook.com/share/p/1MsHEu29S5/?mibextid=wwXIfr)

Entonces van a quitar las listas de sucesión que son prácticamente gratuitas y van a hacer que paguen a los notarios, no pues que buen apoyo a los ejidatarios", cuestionó el usuario Jose Gpe. Cheque Jarocho.

"El procedimiento se encuentra legislado en los artículos 17 y 18 de la Ley Agraria... Sin ofender pero ya no confundan más a los ejidatarios... Eso se presta a corrupción...", advirtió Tereso Meaba Zapot.

Los analistas del sector consideraron que el problema de fondo no es la ausencia de instrumentos legales, sino la ineficiencia operativa y la limitada presencia territorial del RAN y de la Procuraduría Agraria.

En lugar de fortalecer esas capacidades, el convenio desplaza la demanda hacia un servicio privado, generando la percepción de que se privilegia a un gremio específico bajo el discurso de la certeza jurídica”, remataron.

